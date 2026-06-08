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美股上週「黑色星期五」暴跌，連帶拖累包含台股在內等亞洲股市週一走勢，但美股今（8日）開盤反彈，標普500指數上漲0.9%，那斯達克指數上漲1.4%，道瓊工業指數上漲209點或0.4%。截至美東時間上午9時42分，道瓊工業指數上漲96.87點或0.19%，暫報50,963.65點；標普500指數上漲49.38點或0.67%，暫報7,433.12點；那斯達克指數上漲292.63點或1.14%，暫報26,002.06點；費城半導體指數上漲602.06點或4.93%，暫報12,822.82點。個股部分，台積電ADR上漲3.68%、美光上漲9.28%、輝達上漲1.86%、Marvell上漲9.93%、博通上漲3.11%。CNBC報導，記憶體晶片大廠美光科技（Micron Technology）在上週五慘跌13%後，週一開盤報復性狂飆超過9%；AI晶片巨頭輝達（Nvidia）與晶片大廠博通（Broadcom）股價也同步走高。地緣政治方面，伊朗、以色列週日互相發動空襲，國際油價週一應聲飆漲。美國總統川普隨即出聲降溫，稱以色列、伊朗正尋求立即停火，雙方談判正在進行中。在雙方釋出克制訊號後，油價從盤中高點回落，西德州原油（WTI）期貨微幅上漲不到1%，暫報每桶91美元附近。本週市場的焦點除了核心通膨數據外，全球投資人正屏息以待馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索技術公司（SpaceX）於本週五正式掛牌上市（IPO）。這場歷史性的首次公開募股預計將成為華爾街史上最大規模的IPO之一，同時也將是股票市場對「AI與高科技估值神話」能否延續的年度最大試金石。