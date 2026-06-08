財神爺繼續躲著！今（8）日晚間開獎的威力彩頭獎高達8.3億，第一區中獎號碼由小至大依序為05、07、14、25、28、38，第二區05。不過，台彩公司晚間10點公布派彩結果，今晚威力彩頭獎依舊摃龜，邁入連28槓，下期預估銷售2.1~ 2.3億元，讓6月11日威力彩頭獎累積金額預估上看9億元。

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6 月 8 日今彩 539 頭獎開出店家一覽

雖然威力彩未開出頭獎，但今彩 539 部分，今（8）日則幸運開出 2 注 800 萬頭獎，幸運兒分別落在台中市與花蓮縣，分別由以下彩券行開出：

台中市大肚區頂街里沙田路三段222號1樓－億萬富豪彩券行
花蓮縣吉安鄉永安村吉安路一段14號－一夜致富彩券行

▲今彩 539 今（8）日則幸運開出 2 注 800 萬頭獎。（圖／記者潘毅攝）
▲今彩 539 今（8）日則幸運開出 2 注 800 萬頭獎。（圖／記者潘毅攝）
🟡6月8日威力彩、今彩539完整開獎號碼

威力彩：第一區05、07、14、25、28、38，第二區05

今彩539：08、14、17、18、28。
39樂合彩：08、14、17、18、28。

3星彩：1、9、5。
4星彩：2、9、6、0。

※派彩結果以台彩官網資料為主

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...