財神爺繼續躲著！今（8）日晚間開獎的威力彩頭獎高達8.3億，第一區中獎號碼由小至大依序為05、07、14、25、28、38，第二區05。不過，台彩公司晚間10點公布派彩結果，今晚威力彩頭獎依舊摃龜，邁入連28槓，下期預估銷售2.1~ 2.3億元，讓6月11日威力彩頭獎累積金額預估上看9億元。
6 月 8 日今彩 539 頭獎開出店家一覽
雖然威力彩未開出頭獎，但今彩 539 部分，今（8）日則幸運開出 2 注 800 萬頭獎，幸運兒分別落在台中市與花蓮縣，分別由以下彩券行開出：
台中市大肚區頂街里沙田路三段222號1樓－億萬富豪彩券行
花蓮縣吉安鄉永安村吉安路一段14號－一夜致富彩券行
🟡6月8日威力彩、今彩539完整開獎號碼
威力彩：第一區05、07、14、25、28、38，第二區05。
今彩539：08、14、17、18、28。
39樂合彩：08、14、17、18、28。
3星彩：1、9、5。
4星彩：2、9、6、0。
※派彩結果以台彩官網資料為主
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雖然威力彩未開出頭獎，但今彩 539 部分，今（8）日則幸運開出 2 注 800 萬頭獎，幸運兒分別落在台中市與花蓮縣，分別由以下彩券行開出：
台中市大肚區頂街里沙田路三段222號1樓－億萬富豪彩券行
花蓮縣吉安鄉永安村吉安路一段14號－一夜致富彩券行
威力彩：第一區05、07、14、25、28、38，第二區05。
今彩539：08、14、17、18、28。
39樂合彩：08、14、17、18、28。
3星彩：1、9、5。
4星彩：2、9、6、0。
※派彩結果以台彩官網資料為主