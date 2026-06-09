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隨著2026年NBA選秀會腳步逼近，各隊紛紛展開球員試訓工作。金州勇士隊近期將目光鎖定在禁區防守，根據球團官方消息，勇士隊已正式試訓了來自弗吉尼亞大學的7呎（約213公分）長人奧尼恩索（Ugonna Onyenso）。然而，這名具備頂級護框能力的防守悍將，同時也引起了休士頓火箭隊的高度關注，這場「次輪攔胡戰」一觸即發。現年23歲的奧尼恩索是一名資深的大齡新秀，在NCAA征戰四個賽季，先後效力於肯塔基大學、堪薩斯大學及弗吉尼亞大學。其身材條件極為出眾，擁有7呎身高與7呎5吋（約226公分）的驚人臂展。儘管進攻能力與空間拉開屬性較為欠缺，但奧尼恩索在防守端的表現極具統治力。上賽季他在弗吉尼亞大學場均僅出賽18.6分鐘，便繳出6.5分、6.9籃板以及驚人的2.9次阻攻，防守封蓋率高達17.4%。對於許多擅長切入的小後衛而言，他在籃下的存在簡直是「終結噩夢」。奧尼恩索近年更致力於體態控制，將體脂率從11%降至7.6%，練就了一身精實肌肉，具備適應NBA高強度對抗的潛力。目前勇士隊在次輪選秀僅握有54號籤，要順利選中預測順位約在35至42順位的奧尼恩索難度不小。反觀火箭隊，手中握有第39號籤，被視為更有機會提前截胡的球隊。更有利的是，火箭隊內現有的謝潑德（Reed Sheppard），曾在2022-23賽季與奧尼恩索於肯塔基大學當過隊友，對其戰術價值與打法極為熟悉。美媒報導指出，若謝潑德能向球團高層舉薦，火箭隊極有可能在次輪果斷出手，將這位防守大鎖納入麾下，以增強球隊的內線禁區防守深度。對於急需補強內線厚度的球隊而言，奧尼恩索這樣具備「頂級阻攻能力」的球員，無疑是次輪選秀中最具性價比的淘寶目標。勇士隊雖然表達高度試訓興趣，但面對手中握有更佳順位籤且擁有「前隊友」人脈優勢的火箭隊，要在選秀會上成功補進這名護框中鋒，恐怕需要進行更精密的選秀布局。