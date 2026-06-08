靠著《背著善宰跑》紅遍亞洲，和IU一起主演《二十一世紀大君夫人》的男星邊佑錫，確定展開粉絲見面會巡迴行程，今（8）日他的經紀公司VARO Entertainment宣布2026年計畫，其中標題為「FAN MEETING LINEUP」的照片赫然也在貼文中，而「台北」也列在名單之中，讓粉絲已經期待不已。

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邊佑錫宣布辦見面會！其中一站是台北

本次邊佑錫的粉絲見面會預定巡迴城市包含首爾、曼谷、橫濱、台北、新加坡、馬尼拉、雅加達及香港等8個亞洲大城市，而其中被放在第四位的「Taipei」更是馬上掀起粉絲注意，已經準備好錢包準備搶票看男神。

不過目前官方僅公布了巡迴城市，具體活動日期、場館地點、票價、售票方式等資訊皆尚未公開，一有最新資訊《NOWNEWS今日新聞》將為您第一時間更新。


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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...