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國民黨主席鄭麗文訪美行程爭議不斷，接連被爆出在波士頓與紐約僑宴上，與中共統戰部官員及和統會長同框，引發親中路線質疑，國民黨緊急澄清是外界捕風捉影。對此，媒體人黃暐瀚在臉書重話示警藍營大咖，直言這條路線是「盈虧自負」，若不認同現在就請開口。針對同框風暴，國民黨急忙澄清，強調紐約中國和平統一促進會長焦聖安是由參與僑宴的台灣僑胞自行邀請出席，外界不宜動輒捕風捉影、牽強附會。回顧鄭麗文近期政治軌跡，從「鄭習會」到如今大談一中憲法的訪美親中路線，一言一行都被外界放大檢視。黃暐瀚分析，政治人物的價值在於對路線的清晰與理念的堅持，並藉此領導支持者前行，如今鄭麗文已經決定了她的路，其餘藍營大咖們要不要同行，必須自己做決定。黃暐瀚提醒「一損俱損、一榮俱榮」，這就是政治上的盈虧自負。他指出，也許鄭麗文堅持的兩岸路線正是台灣主流民意，若真如此，國民黨不僅年底大勝可期，2028年更將重回執政；但萬一藍營內部大咖們對於這樣的路線並不認同，現在就應該站出來開口反對，如果此時選擇沉默、之後才出來放話，怕是到時候也沒什麼用了。