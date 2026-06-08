菲律賓南部外海今（8日）清晨發生規模7.8強烈地震，至少已經造成32人死亡，超過200人受傷，引發高達1公尺的局部海嘯，多棟建物倒塌或嚴重受損，還有引發土石流活埋多名村民。在主震後，當地也測得超過200次餘震。
綜合美聯社、路透社報導，菲律賓民答那峨島南部的薩蘭加尼省馬阿辛鎮（Maasim）西南方約32公里海域，今清晨發生規模7.8強烈地震，震源深度33公里，屬於極潛層地震。菲律賓地震監測機構指出，主震發生後當地已錄得超過200起餘震，其中至少有9次震感強烈，最高震級達規模6.7。
此次規模7.8的強烈地動，連遠在420公里外的印尼蘇拉威西島（Sulawesi）萬興市（Manado）都能感受到強烈搖晃。菲律賓、印尼以及馬來西亞沙巴州一度發布海嘯警報，蘇丹庫達拉省和薩蘭加尼省沿海皆觀測到約1公尺的海嘯浪高、印尼北蘇拉威西省測得高達0.75公尺的海嘯。
目前傳出至少32人罹難、200多人受傷、12人失蹤，傷亡人數隨搜救進度仍在持續更新。
有70萬人口的三投斯將軍市傷亡慘重，市區內一處超市、大型倉庫、小學及多棟商業建築在強震中倒塌或嚴重損毀，至少12人在廢墟中失蹤。
今天也是菲律賓的開學第一天，西達沃省馬利塔鎮的一所鄉村小學，當時有100多名身穿制服的學童和十幾位老師正聚集在操場舉行開學升旗典禮，突發強震讓現場瞬間陷入混亂。社群媒體上流傳多段來自其他學校的教室畫面，強震發生時課桌椅劇烈位移，成群的幼童嚇得集體放聲大哭尖叫。
僅僅在8個月前（2025年10月），菲律賓中部宿霧島才剛爆發一場奪走79條人命、12年來最致命的規模6.9淺層強震；兩週後民答那峨島又接連遭遇兩次強震襲擊（最強達規模7.4）。
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此次規模7.8的強烈地動，連遠在420公里外的印尼蘇拉威西島（Sulawesi）萬興市（Manado）都能感受到強烈搖晃。菲律賓、印尼以及馬來西亞沙巴州一度發布海嘯警報，蘇丹庫達拉省和薩蘭加尼省沿海皆觀測到約1公尺的海嘯浪高、印尼北蘇拉威西省測得高達0.75公尺的海嘯。
目前傳出至少32人罹難、200多人受傷、12人失蹤，傷亡人數隨搜救進度仍在持續更新。
有70萬人口的三投斯將軍市傷亡慘重，市區內一處超市、大型倉庫、小學及多棟商業建築在強震中倒塌或嚴重損毀，至少12人在廢墟中失蹤。
今天也是菲律賓的開學第一天，西達沃省馬利塔鎮的一所鄉村小學，當時有100多名身穿制服的學童和十幾位老師正聚集在操場舉行開學升旗典禮，突發強震讓現場瞬間陷入混亂。社群媒體上流傳多段來自其他學校的教室畫面，強震發生時課桌椅劇烈位移，成群的幼童嚇得集體放聲大哭尖叫。
僅僅在8個月前（2025年10月），菲律賓中部宿霧島才剛爆發一場奪走79條人命、12年來最致命的規模6.9淺層強震；兩週後民答那峨島又接連遭遇兩次強震襲擊（最強達規模7.4）。