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▲《漫威金鋼狼》預定將於9月15日正式發售，就算是 PS 獨佔大作，也同樣避開11月。（圖／PlayStation提供）

▲《哥吉拉怪獸大亂鬥重製版》預定於11月3日推出，發售時間正好落在《GTA 6》上市前約兩周。（圖／Steam）

頂級遊戲大作「俠盜獵車手 VI」《GTA 6》預計於11月19日發售，這款超級大作的上市時間一經確認，立刻在遊戲界引發了巨大的連鎖反應，為了避免在市場聲量與玩家關注度上遭到吞噬，許多知名遊戲發行商紛紛選擇避開11月的傳統發行旺季，使《GTA 6》幾乎成為該月份唯一預定上市的3A級大作。截至今年上半年為止宣布的遊戲發售時程，大量秋季重點作品不約而同地將上市日期提前至8月或9月，例如《漫威金鋼狼》、《沉默之丘：隕落小鎮》、《空戰奇兵 8》、《沙丘：覺醒》、《鬼武者：劍之道》等十多款大作都集中在9月推出，《星際大戰：零號連隊》更是提前至8月27日發售。開發商們的退讓並非沒有原因，回顧《GTA 5》所取得的空前成功，外界普遍預期《GTA 6》將成為遊戲史上最具市場影響力的作品之一，市場分析師推測，《GTA 6》上市的24小時之內，就有望在全球賣出高達2500萬套，並創造近20億美元的驚人營收。然而，在眾多廠商唯恐避之不及的情況下，卻有一款作品選擇反其道而行，那就是預定於11月3日推出的《哥吉拉怪獸大亂鬥重製版》。這款2002年經典怪獸對戰動作遊戲的重製版，發售時間正好落在《GTA 6》上市前約兩周，成為極少數敢於在11月這個極端檔期與超級大作硬碰硬的遊戲。《哥吉拉怪獸大亂鬥重製版》之所以堅持選在11月推出，主要是為了配合最新電影《哥吉拉-0.0》於11月3日在日本上映的時間點，這款重製版遊戲同樣由海外開發商 Pipeworks 負責，還特別新增了線上多人對戰模式，期望能憑藉怪獸之王的魅力在市場中突圍。除了哥吉拉之外，11月仍有少數如《慟哭幽光》與《哥德王朝 3》等規模較小的作品選擇推出，獨立遊戲發行商 Devolver Digital 甚至承諾，會在《GTA 6》上市當天推出一款未公開的新作，整體而言，2026年下半年的遊戲產業發售布局已經被這款超重量級作品徹底重塑，《GTA 6》是否能如預期般席捲市場，以及少數挑戰者能否在陰影下闖出一片天地，成為所有玩家與業界高度關注的焦點。