我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本足壇最具代表性的前鋒岡崎慎司，是日本足球黃金世代的重要成員。（圖／取自 X）

從替補球員到日本傳奇 岡崎慎司用拚勁征服歐洲

▲岡崎慎司被封為「能讓後衛做惡夢的前鋒」，不知疲倦的拼勁成為他旅歐的最大助力。（圖／美聯社／達志影像）

寫下英超奇蹟 岡崎慎司退役投入足球傳承

🟡《Pikmin Bloom》、岡崎慎司 Party Walk

▲《Pikmin Bloom》報名6月13日開始的「岡崎慎司」Party Walk，就送足球主題臉部彩繪。（圖／Pikmin Bloom）

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》官方再度推出玩家喜愛的 Party Walk 活動，這次邀請日本足球傳奇球星「岡崎慎司」跨界合作，報名參加 Party Walk 即可免費獲得限定的「足球主題臉部彩繪」，《NOWNEWS》也透過本文，介紹岡崎慎司究竟是誰？如何成為日本足球界的精神領袖。岡崎慎司是日本足壇最具代表性的前鋒之一，出生於1986年，曾於2008年至2019年間效力日本國家隊，累積119場國際賽出賽紀錄，攻進50顆進球，長年名列日本隊史射手榜前段班，他也代表日本參加2010、2014及2018年三屆世界盃，是日本足球黃金世代的重要成員。岡崎慎司是兵庫縣寶塚市人，從小跟著哥哥一起踢球，小學放學後經常在公園踢到天黑，甚至把遊樂設施當成球門練射門，進入當地足球名校滝川第二高中後，他一度不是球隊主力，教練甚至曾告訴他未必能在3年間成為先發球員，但他靠著驚人的努力與跑動能力逐漸嶄露頭角，最終成為球隊王牌前鋒。岡崎慎司職業生涯從日本球隊「清水心跳」起步，2011年協助日本登上亞洲之巔後，他收到來自德甲球隊的邀請，加盟斯圖加特；旅歐初期的岡崎慎司曾面臨語言不通、文化差異等挑戰。由於身材不算高大，速度也非頂尖，經常被認為缺乏明星球員條件，但他選擇用不知疲倦的跑動彌補不足，德國媒體曾形容他是「能讓後衛做惡夢的前鋒」，因為他總是不斷施壓、逼搶，即使沒有拿球也能影響比賽節奏。岡崎慎司2015年轉戰英超的萊斯特城，並在2015至16賽季隨隊寫下足壇史上最著名的「萊斯特城奇蹟」，成功奪得英格蘭超級聯賽冠軍，成為亞洲球員在歐洲頂級聯賽立足的重要代表人物。2024年，岡崎慎司正式宣布退休，結束近20年的職業球員生涯，並將重心轉往教練與球隊經營工作。如今他透過《Pikmin Bloom》與全球玩家互動，不僅讓足球迷重溫這位日本傳奇球星的風采，也替本次 Party Walk 活動增添不少話題與收藏價值。此次《Pikmin Bloom》與岡崎慎司合作的 Party Walk 活動，將於台灣時間6月13日上午9時正式展開，一路持續至6月20日下午5時截止。活動期間內，玩家完成報名後即可領取專屬獎勵，無須額外付費即可收藏限量聯名造型。台灣時間6月13日09:00至6月20日17:00專屬足球主題臉部彩繪