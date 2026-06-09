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🟡1959年八七水災

🟡2004年七二水災

▲2004年，因西南氣流引發的「七二水災」，在中部山區引發嚴重土石流。（圖／水利署）

🟡2005年六一二豪雨

🟡2025年七二八豪雨

▲2025年7月底至8月初，西南氣流讓台灣出現6天時雨量破百的「致災性降雨」，氣象署8天發布了181次大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象署）

受到滯留鋒面、西南氣流影響，台灣各地今明兩天（6月9日至6月10日）將迎來巨量雨勢；其中「西南氣流」帶來的豐沛水氣，成為雨勢加大的元兇，台灣歷史上也曾多次受西南氣流肆虐導致降雨災情，最近一次就是2025年7月底，《NOWNEWS》也透過本文整理台灣歷史上的「西南氣流豪雨事件」。1959年8月7日，名為「艾倫」的颱風，在日本南方海面，因為「藤原效應」引進東沙島附近的熱帶性低氣壓及強大西南氣流，台灣連續數日暴雨重創中南部，在當時水利建設尚未完備的背景下，大肚溪、濁水溪等主要河川多處潰堤，整個彰化平原與台中盆地瞬間化為汪洋，造成667人死亡、408人失蹤。21世紀「西南氣流」成為氣象防災專有名詞，2004年的敏督利颱風從台灣北部離境，卻在後方引導極度旺盛的西南氣流，中部山區首當其衝，大甲溪上游爆發空前的土石流，導致長年運作的青山電廠全毀、谷關溫泉區多間飯店遭活埋，台中和平區的「松鶴部落」更遭遇滅村式襲擊，摧毀 60戶民房、奪走30條人命。2005年盛夏的滯留梅雨鋒面、強烈西南氣流在台灣上空合流，連續4天在中南部狂瀉暴雨，屏東縣瑪家鄉創下1645.5 毫米的驚人累積雨量，這場豪雨造成西南部沿海如台南學甲、屏東林邊等地發生嚴重海水倒灌，淹水面積來到5萬8千多公頃，電力與自來水系統大範圍癱瘓，且不幸造成18人死亡。2025年7月底，丹娜絲颱風重創嘉南地區後，台灣隨即又受到2波西南氣流接力襲擊，降雨歷時長達192小時，整整8天，接續降雨導致累積最高雨量直逼3000毫米，全台出現783處淹水災情，台南、嘉義與南投等多處平地水深破米，民間財損與農業損失逼近5億新台幣。