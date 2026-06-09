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比賽地點： 尼克主場（麥迪遜廣場花園）





尼克主場（麥迪遜廣場花園） 開賽時間： 6月9日（五）上午08：30





紐約尼克：延續前兩戰強悍防守強度，乘著主場狂熱氣勢乘勝追擊 尼克隊目前手握2：0的絕對心理優勢，前兩場能順利勝出的關鍵，就在於成功執行了針對文班亞馬的防守陷阱，並在決勝節展現了更成熟的執行力。回到主場後，尼克在主場球迷無與倫比的助威下，後場核心需要維持穩定的傳球節奏，活化分享球的路線。只要能掌控好防守籃板並控制好犯規，尼克非常有機會在主場將大比分擴大為3：0。





尼克隊目前手握2：0的絕對心理優勢，前兩場能順利勝出的關鍵，就在於成功執行了針對文班亞馬的防守陷阱，並在決勝節展現了更成熟的執行力。回到主場後，尼克在主場球迷無與倫比的助威下，後場核心需要維持穩定的傳球節奏，活化分享球的路線。只要能掌控好防守籃板並控制好犯規，尼克非常有機會在主場將大比分擴大為3：0。 聖安東尼奧馬刺：擺脫前兩戰低迷泥淖，活化進攻空間並克服客場心理壓力 馬刺隨隊記者指出，黑衫軍在前兩戰失利的主因，在於關鍵時刻的心態顯得有些急躁，且核心遭到圍剿時發生了致命失誤。來到紐約後，馬刺必須找回西區決賽時的防守侵略性，卸下想贏怕輸的心理包袱，後場需要重拾穩定的傳球節奏，活化分享球的路線。最重要的是在客場的敵對氛圍下保持冷靜，只要控制好失誤，馬刺仍有實力與尼克一較高下。





紐約尼克：布朗森（Jalen Brunson） 尼克隊的當家超級巨星布朗森，在總冠軍賽前兩戰完全擦亮了「季後賽大心臟」的黃金招牌。在前兩場至關重要的客場戰役中，這位神勇的頂級控衛再度化身為紐約的救世主，連續在關鍵時刻頂住壓力完成不講理的單打， 系列賽繳出高達場均25分的頂尖數據 。目前在紐約街頭已經全面掀起了一波瘋狂的「布朗森風潮」，全大蘋果城的球迷都在期待這位新一代「紐約之王」回到主場後，能延續這股火燙的手感與領袖氣質，帶領尼克向總冠軍邁出最堅實的一步。





尼克隊的當家超級巨星布朗森，在總冠軍賽前兩戰完全擦亮了「季後賽大心臟」的黃金招牌。在前兩場至關重要的客場戰役中，這位神勇的頂級控衛再度化身為紐約的救世主，連續在關鍵時刻頂住壓力完成不講理的單打， 。目前在紐約街頭已經全面掀起了一波瘋狂的「布朗森風潮」，全大蘋果城的球迷都在期待這位新一代「紐約之王」回到主場後，能延續這股火燙的手感與領袖氣質，帶領尼克向總冠軍邁出最堅實的一步。 聖安東尼奧馬刺：文班亞馬（Victor Wembanyama） 馬刺隊的基石「外星人」文班亞馬，在即將到來的客場生死戰中面臨了職業生涯迄今最嚴苛的心理考驗。在上一場備受矚目的第二戰中，他雖然瘋狂轟下全場最高的29分，展現了無人能擋的進攻天賦，然而在比賽最後關頭，他卻因為掉入了尼克的防守陷阱而發生關鍵失誤，最終葬送了球隊扳平比分的機會。明日客場一戰，全聖城都在期待這位超新星能迅速擺脫關鍵失誤的心理陰霾，在全美最具敵意的麥迪遜廣場花園打出更具統治力的救贖之戰。





尼克能否主場強勢聽牌： 手握2：0領先回到主場的尼克，能否一鼓作氣在麥迪遜廣場花園搶下3：0的絕對聽牌優勢？還是背水一戰的馬刺能反客為主打破尼克不敗主場？



文班亞馬的「救贖之戰」： 上一場空砍29分卻因關鍵失誤葬送勝利的文班亞馬，來到紐約後能否擺脫情緒陰霾，打破尼克雙人包夾的圍剿？



「布朗森風潮」的主場續航： 場均25分且連兩場在關鍵時刻大心臟救主的布朗森，回到大蘋果城後能否延續火燙手感，在全場紐約球迷的MVP歡呼聲中繼續統治比賽？



馬刺年輕陣容的抗壓考驗： 面臨全美聲浪最窒息的麥迪遜廣場花園，馬刺的年輕小將們能否克服心理包袱，修正細節挺身而出？





紐約尼克： 無重大傷兵。





無重大傷兵。 聖安東尼奧馬刺：無重大傷兵。





時間 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 08:30 AM 聖安東尼奧馬刺 vs. 紐約尼克 (G3)

NBA 2025-26賽季總冠軍賽第三戰即將全面引爆！台灣時間6月9日，這場至高無上的榮耀對決將首度移師紐約尼克的主場——籃球聖地麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）。這場頂級對決在經歷了前兩戰的廝殺後，局勢呈現一面倒的狀態，作客聖安東尼奧的紐約尼克展現出驚人的強韌度，在客場頂住壓力連拿兩勝，系列賽取得2：0的絕對領先優勢。此役回歸大本營，尼克只要能順利守住主場贏下G3，便能率先取得3：0的聽牌優勢。而退無可退、命懸一線的黑衫軍馬刺隊則面臨背水一戰，必須在狂熱的紐約客場展開絕地大反撲，力拼在客場搶下一勝以扭轉劣勢，這場攸關總冠軍金盃的終極大戰今天將全面引爆。✳️手握2：0優勢回到主場的紐約尼克，再度展現出東區龍頭的強大底蘊。在前兩場客場戰役中，尼克靠著強悍的防守與核心球星的穩健發揮，成功攻破聖城主場，目前距離隊史暌違已久的總冠軍僅差最後兩場勝利。此役回到狂熱的麥迪遜廣場花園，教練團肯定會要求全隊延續窒息式的防守壓迫，並期望主場的外線火力能徹底爆發，目標在紐約不留情面地一舉擊潰馬刺，搶下3：0的絕對聽牌優勢。對於年輕的聖安東尼奧馬刺而言，在自家主場痛失前兩戰無疑讓球隊陷入了生死邊緣。G2在關鍵時刻的細節失誤，導致大比分落入0：2的被動絕境。在沒有退路的客場戰役中，馬刺來到全美最瘋狂的紐約客場，面臨了極大的抗壓考驗。一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）必須攜手重整旗鼓，修正進攻端的傳導細節並克服前場惜敗的陰霾。這是一場捍衛尊嚴的絕地反擊戰，馬刺全隊已進入緊繃的作戰狀態，誓言全力拼下客場這一勝，將系列賽的懸念繼續延續下去。✳️✳️✳️✳️✳️ 62025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：