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Siri AI正式登場 對話體驗更自然

Siri互動介面更新 整合動態島顯示

液態玻璃加入透明度調整

iPhone 11以上機型可升級

▲iOS 27讓iPhone 11系列、SE2等舊機可以再續命一年。（圖／翻攝官網）

蘋果年度開發者大會WWDC26今（9）正式登場，新一代iOS 27更新重點放在AI、系統效能與介面設計調整，其中Siri升級為「Siri AI」，結合Apple Intelligence帶來自然的對話體驗；另外，iOS 26推出的Liquid Glass玻璃質感介面，在iOS 27加入透明度調整功能，讓使用者能依照需求調整介面視覺效果。iOS 27最大亮點之一，就是新版Siri AI正式登場，新版Siri強化自然語言理解能力，讓使用者能以更接近日常對話的方式與Siri互動，相較過去Siri多半以單次語音指令為主，iOS27新版Siri更強調連續對話與情境理解，能依照使用者需求提供更即時、個人化的回應。除了AI能力升級，iOS 27也重新設計Siri互動介面。新版Siri回應會結合動態島呈現，讓使用者在操作iPhone時，能以更直覺方式查看Siri回應內容，不必完全跳離當前畫面。蘋果也針對Siri聲音體驗進行調整，使用者可依照個人偏好設定Siri語速與表達方式，讓語音助理使用起來更貼近日常需求。液態玻璃最早在iOS 26推出，主打更具層次感與通透感的視覺設計，不過部分使用者反映介面透明效果可能影響文字辨識。在iOS27中，使用者可以透過新的透明度滑桿，自行調整Liquid Glass效果強弱，讓頁籤列、選單與系統介面在美感與清晰度之間取得平衡。支援機型方面，外界原本預期，隨著iOS 27加入更多AI及系統功能，蘋果可能會淘汰部分較舊型號，例如iPhone 11系列、iPhone SE 2，最終公布的支援名單顯示，蘋果並未刪減任何現有支援機種。換言之，目前已使用 iOS 26 的用戶，只要裝置運作正常，未來均可直接升級至 iOS 27。