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▲馬刺當家後衛福克斯（De'Aaron Fox）對總統川普出席Game 3所引發的安檢升級感到極度不滿，直言這就像機場的TSA一樣，給必須上場打球的球員帶來了巨大的困擾。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NBA總冠軍賽即將迎來關鍵的Game 3，目前陷入0勝2敗絕對劣勢的聖安東尼奧馬刺，全隊正將專注力發揮到極致。因為如果再輸一場，他們爭奪金盃的希望將實質上宣告破滅。然而，在球隊前往麥迪遜廣場花園（MSG）面對紐約尼克的這項艱鉅任務前，場外卻殺出了一個意想不到的超級干擾源——美國總統川普（Donald Trump）。川普決定親臨Game 3現場觀戰，這項舉動卻讓馬刺當家後衛福克斯（De'Aaron Fox）感到相當不悅，因為「總統級」的超高規格維安，已經嚴重打亂了他與隊友們寶貴的賽前準備節奏。儘管馬刺目前被逼入絕境，但他們在前兩戰合計僅輸給尼克11分，這表明兩支球隊的實力差距並不如帳面上看起來那麼大。然而，如果馬刺想讓這個系列賽保留懸念，他們必須在紐約打出本季最完美的一戰。此時，川普的出席卻讓情況變得更加複雜。這與政治立場毫無關聯，純粹是因為當像川普這樣身份地位的人親自出席體育賽事時，球場必須啟動特殊的頂級安全協議。更何況，早在系列賽移師「大蘋果」紐約之前，當地的安保級別就已經達到了歷史最高點。這一切綜合起來，為準備打生死戰的球員們創造了一個極度異常的環境，他們被迫接受平時根本不習慣的繁瑣安檢程序。福克斯對於川普決定出席Game 3顯得十分惱火，他直言這位總統的到來，對所有努力確保比賽順利進行的人來說，都是一場災難。「我認為總統出現在這裡，只是給其他人帶來不便罷了，」福克斯在接受《聖安東尼奧快報》採訪時直言不諱地表示。「我們接受的安檢簡直就像機場的TSA（美國運輸安全管理局）一樣。這對必須上場打球的人來說有點困擾，但也只能這樣了。」面對場外的混亂，福克斯必須盡最大努力隔絕這些噪音，並幫助馬刺拿下勝利，因為他們的冠軍希望目前僅存於一線之間。在整個季後賽期間，外界的目光一直聚焦在福克斯身上，因為他正持續與揮之不去的腳踝傷勢搏鬥，而他這番大膽的言論，勢必將為他引來更多的關注與鎂光燈。但歸根究柢，競技運動唯一重要的只有「贏球」，而這正是馬刺在這個系列賽中至今未能做到的事。儘管現在的賠率與局勢完全倒向尼克那邊，但在今年的季後賽中，這支年輕的黑銀軍團已經多次在逆境中屹立不搖。這場萬眾矚目的Game 3，將於台灣時間週二上午8點30分正式開打。