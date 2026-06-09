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▲全新Siri AI可協助使用者從App對話中尋找內容，台灣用戶常用的LINE也可以支援，能整理朋友傳來的訊息內容，並快速抓出待辦事項與重要提醒。（圖／翻攝直播影片）

Siri AI是什麼？

▲Apple發表全新Siri AI，強化螢幕內容理解、影像辨識、照片編修與跨App操作能力，讓Siri從語音助理升級為更個人化的AI助理。（圖／翻攝官網）

Siri AI有哪些新功能？

1.自然對話與接續追問

2.理解個人情境

3.看懂螢幕內容

4.跨App操作更完整

5.新增獨立Siri App

6.視覺智慧擴展到更多裝置

7.寫作工具更深入系統

▲Siri AI整合寫作工具，使用者可在Pages等文字編輯場景中，直接請Siri協助產生初稿、整理內容或改寫文字。（圖／翻攝官網）

Siri AI支援哪些機型？

Siri AI支援哪些語言？

Siri AI何時推出？

蘋果在今（9）日WWDC26發表全新「Siri AI」，這是由Apple Intelligence驅動的新一代Siri，也是Siri問世以來最重要的AI升級之一。不同於過去偏向語音指令與簡單查詢，Siri AI主打更自然的對話能力、個人情境理解、螢幕內容感知，以及跨App操作，能協助使用者從訊息、Email、照片與網路資訊中找出需要的內容，支援機型、功能亮點一次看。Apple表示，Siri AI是全新版本的Siri，由新一代Apple Intelligence驅動，具備更強的對話能力與理解能力。過去使用者多半是對Siri下達單一指令，例如設定鬧鐘、查天氣、撥電話；升級後的Siri AI則更像一位能理解上下文的個人AI助理，可接續對話、回答更複雜的問題，也能依照使用者當下畫面或個人資料提供協助。Apple在發表會上示範，可以請Siri AI找出朋友曾在訊息中推薦的餐廳、從舊Email中找出飯店訂房確認號碼，或搜尋近期旅行中和親友合照的照片。若第三方App整合Spotlight，Siri AI的個人情境理解能力也可延伸到第三方App。Siri AI可進行更自然的來回對話，回答內容也比過去更完整，使用者可以針對同一主題繼續追問，讓Siri AI延伸成更完整的對話。Siri AI可從使用者的訊息、Email、照片等內容中，找出當下需要的資訊。例如找餐廳推薦、訂房資訊、旅遊照片等，讓Siri能結合個人資料協助完成任務。Siri AI具備螢幕內容感知能力，能針對使用者當下畫面中的文字、圖片、檔案回答問題，像是收到朋友聚餐邀約訊息，可以和Siri討論要帶什麼料理，接著把食譜加入備忘錄。Siri AI能執行更多系統層級App操作，例如從零開始撰寫Email，或協助編輯並分享一組照片，代表Siri未來不只是回答問題，還能更深入參與使用者在iPhone、iPad、Mac等裝置上的日常操作。Apple這次也推出全新的Siri App，使用者可在App中回顧過去與Siri的對話紀錄，也能開啟新的對話。對話紀錄會透過iCloud在不同Apple裝置間私密同步，例如可在Mac開始詢問，再到iPhone、iPad、Apple Watch或Apple Vision Pro接續對話。Siri AI加入更強的影像理解與多模態能力，iPhone相機App新增Siri模式，使用者可讓Siri「看見」鏡頭前的內容並取得回答；Visual Intelligence也擴展到iPad、Mac與Apple Vision Pro。iPad可在截圖體驗中使用，Mac則可透過快捷鍵選取螢幕內容詢問Siri。Siri AI整合更強大的寫作工具，使用者幾乎可在任何可輸入文字的地方請Siri協助撰寫、修改或潤飾文字。在Mail與Messages中，Siri還能參考使用者平常和不同對象溝通的語氣、標點與風格，讓回覆更貼近個人習慣。iPhone：iPhone15 Pro系列、iPhone16系列或更新機型iPad：搭載M1或更新晶片的iPadMac：搭載M1或更新晶片的MacApple Vision ProApple Watch：Series10或更新機型、Ultra2或更新機型、SE3但iOS與iPadOS初期不會在歐盟提供Siri AI，中國市場，Apple表示在處理法規要求期間，Siri AI與其他新的Apple Intelligence功能暫不提供。Siri AI已自2026年6月8日起，透過Apple Developer Program開放開發者測試，首波支援iOS27、iPadOS27、macOS27與visionOS27；watchOS27則會在後續beta版本開放開發者測試。至於一般使用者，