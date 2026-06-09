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WWDC26三大重點一次看

重點一：Apple Intelligence全面升級！照片、Safari、訊息都變聰明

▲新一代 Apple Intelligence 透過全新架構與能力，在系統中驅動多項實用功能，讓使用者每天進行的各種操作變得更加簡易。（圖／官方提供）

重點二：Siri迎來最大改版！Siri AI正式登場

▲Siri AI可在訊息、電子郵件、照片等內容中搜尋資訊，協助找出過去提到的行程、照片、訊息或文件（圖／翻攝官網）

重點三：iOS27六大系統更新！iPhone、iPad、Mac、Apple Watch全面升級

▲官方公告iOS 27可以支援的iPhone機型，讓iPhone 11系列、SE2等舊機可以再續命一年。（圖／翻攝官網）

Apple Intelligence、Siri AI支援哪些裝置？

iOS 27支援機型有哪些？

蘋果年度開發者大會WWDC26，今年最大焦點落在全新Apple Intelligence與Siri AI，以及iOS27、iPadOS27、macOS27、watchOS27、visionOS27與tvOS27六大系統更新，其中iOS 27這次沒有淘汰任何一款iPhone，原本外傳iPhone 11系列和SE2，無法升級，但官方公布可更新清單還有保留。一文看完WWDC26三大重點。WWDC26推出新一代Apple Intelligence，Apple表示，這次AI功能將更深入整合到日常常用App，不再只是單一工具，而是直接融入iPhone、iPad與Mac的使用流程。▪︎照片App：新增「空間重構」功能，使用者可在拍攝後調整照片構圖，讓畫面更符合需求。▪︎影像樂園：影像生成能力再升級，可創作更逼真、更高品質的圖像內容。▪︎Safari：新增「通知我」功能，可持續追蹤網頁內容變化，例如商品補貨、價格調降等資訊。▪︎訊息App：可根據對話內容提供一鍵建議，例如建立提醒事項或備忘錄。▪︎郵件App：導入全新排序與搜尋系統，讓使用者更快找到重要信件。Apple Intelligence支援語言：英文、丹麥文、荷蘭文、法文、德文、義大利文、挪威文、葡萄牙文、西班牙文、瑞典文、土耳其文、越南文、中文簡體、中文繁體、日文與韓文。部分功能會因語言、地區與裝置而有所不同。全新版本Siri AI和過去只能回答簡單問題、執行基礎指令的Siri相比，Siri AI擁有更高智慧程度、更廣知識範圍，以及更強大的跨App操作能力。▪︎螢幕理解能力：Siri AI可理解使用者目前螢幕上的內容，並根據畫面回答問題或協助操作。▪︎個人情境理解：Siri AI可在訊息、電子郵件、照片等內容中搜尋資訊，協助找出過去提到的行程、照片、訊息或文件。▪︎跨App操作：Siri AI可透過全系統App動作，在不同App之間完成任務，例如整理資訊、建立提醒、回覆訊息或查詢資料。▪︎即時網路資訊：Siri AI可連上網路查詢最新資訊，再整理成使用者需要的答案。▪︎Siri專屬App：Apple推出Siri專屬App，使用者可在同一處查看過往對話、開啟新對話，並透過iCloud在Apple裝置之間安全同步。Beta版初期支援英文，後續將陸續擴展更多語言，Siri AI新功能即日起開放開發者於iOS27、iPadOS27、macOS27與visionOS27測試，watchOS27 Beta版將稍晚提供；Siri AI Beta版將於今年稍晚推出。包括iOS27、iPadOS27、macOS27、watchOS27、visionOS27與tvOS27六大系統依照慣例迭代更新。▪︎效能提升：iPhone與iPad的App啟動速度最高可提升30%，拍攝後照片載入速度最高提升70%，AirDrop傳輸速度最高提升80%。▪︎iPad外接硬碟更快：iPad瀏覽與傳輸外接硬碟檔案速度最高可提升至5倍，達到與Mac上Finder相同的速度。▪︎搜尋體驗升級：Spotlight、「照片」與「郵件」搜尋經過改造，提升穩定性與效率。▪︎介面可客製：使用者可在「設定」中調整Liquid Glass效果，從極致透明到完全著色都能自由設定。▪︎Mac設計回歸：macOS重新納入更一致的App頂端工具列、延伸至邊緣的側邊欄，以及彩色側邊欄圖示。▪︎家長監護升級：家長可管理孩子能看到的內容、可聯絡對象與App使用時間；「螢幕使用時間」也新增每日時限建議與排程管理。▪︎更多裝置更新：AirPods將支援Custom EQ，Apple Watch新增動態App格狀檢視與點按手勢，Apple Vision Pro可將全景照片轉換為空間場景。iPhone：iPhone15 Pro系列、iPhone16系列或更新機型iPad：搭載M1或更新晶片的iPadMac：搭載M1或更新晶片的MacApple Vision ProApple Watch：Series10或更新機型、Ultra2或更新機型、SE3支援機型方面，外界原本預期，隨著iOS 27加入更多AI及系統功能，蘋果可能會淘汰部分較舊型號，例如iPhone 11系列、iPhone SE 2，但最終公布的支援名單通通留下，蘋果並未刪減任何現有支援機種，目前已使用 iOS 26 的用戶，只要裝置運作正常，未來均可直接升級至 iOS 27，但太舊的機型還是無法支援AI。