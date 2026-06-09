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由於晶片股從上週五的暴跌中反彈、股市走高，加上美國總統川普仍試圖維持以色列及伊朗之間脆弱的停火協議，美股週一得以喘息，除道瓊工業指數仍微跌以外，其餘重要指數皆收紅。綜合《CNBC》等外媒報導，以色列國防軍週一證實，對伊朗戰略防禦系統發動了大規模打擊，以作為報復，但川普隨後表示2國正在尋求立即停火，談判仍在進行中，而伊朗外交部週一稍晚也發聲，指已結束對以色列的軍事行動，但警告若以色列繼續攻擊黎巴嫩，伊朗將重啟敵對行動。受上述消息影響，原油價格從當日高點回落。美國銀行資產管理公司（U.S. Bank Asset Management）的投資總監諾西（William Northey）表示，目前市場仍在評估各種催化因素和潛在危機，美國經濟的穩健基本面，包括強勁的消費需求、資本支出和企業盈利週期，在很大程度上抵消了中東衝突帶來的風險。不過他也補充說，衝突持續的時間越長，對基本經濟活動的潛在損害就越大，因為它會造成無法逆轉的通膨壓力。8日收盤，美股道瓊工業指數微挫80.77點或0.16%，收50786.01點；標普500指數上漲21.99點或0.30%，收7405.73點；科技股為主的那斯達克指數上漲220.23點或0.86%，收25929.66點；費城半導體指數則上漲685.93點或5.61%，收12906.69點。重磅股中，特斯拉（Tesla）及輝達（Nvidia）收盤分別反彈4.59%及1.73%，美光科技（Micron Technology）漲近10%，博通（Broadcom）收漲2.82%。