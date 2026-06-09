菲律賓南部外海8日清晨發生規模7.8的大地震，已知至少造成32人死亡、超過200人受傷。然而就在同一天，古巴西北部近海也發生罕見地震，連墨西哥、美國佛羅里達州都有感。
美國地質調查局（USGS）的偵測數據顯示，古巴沿海發生規模6.1的地震，震央位於曼圖阿（Matula）西北偏西約104公里處，震源深度僅有26公里，屬於淺層地震。
地質學家：該區域近150年最大地震
《路透社》報導，USGS的地震學家厄爾（Paul Earle）表示，週一發生的這起地震，以加勒比海地區來說並不尋常，自1880年以來，震央322公里（200 英里）範圍內，還沒有發生過如此強烈的地震。
厄爾並補充，這次地震發生在板塊內部，而板塊內部的地震，通常比板塊邊界的地震更加分散、少見。
截至發稿時間為止，古巴尚未通報任何重大損失或人員傷亡，但古巴經濟危機長達數十年，許多建築物年久失修，加上持續性的大範圍停電，也導致通訊困難重重。
當地居民：搖得挺厲害
44歲的古巴民眾埃爾南德斯（Yusmila Hernandez）回憶，地震當下震感很強烈，他以前從未有過類似的感覺：「人們都跑了出來，每個人都很害怕。我很難形容。」
報導指出，美國佛羅里達州也有震感，至於墨西哥，猶加敦半島（Yucatan peninsula）的旅遊中心坎昆（Cancun）、普拉亞德爾卡曼（ Playa del Carmen）和圖盧姆（Tulum）亦都搖晃，不少人們在地震當下紛紛撤離建築物。
美國國家氣象局（NWS）指出，地震後未發布海嘯預警或警報。
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地質學家：該區域近150年最大地震
《路透社》報導，USGS的地震學家厄爾（Paul Earle）表示，週一發生的這起地震，以加勒比海地區來說並不尋常，自1880年以來，震央322公里（200 英里）範圍內，還沒有發生過如此強烈的地震。
厄爾並補充，這次地震發生在板塊內部，而板塊內部的地震，通常比板塊邊界的地震更加分散、少見。
截至發稿時間為止，古巴尚未通報任何重大損失或人員傷亡，但古巴經濟危機長達數十年，許多建築物年久失修，加上持續性的大範圍停電，也導致通訊困難重重。
當地居民：搖得挺厲害
44歲的古巴民眾埃爾南德斯（Yusmila Hernandez）回憶，地震當下震感很強烈，他以前從未有過類似的感覺：「人們都跑了出來，每個人都很害怕。我很難形容。」
報導指出，美國佛羅里達州也有震感，至於墨西哥，猶加敦半島（Yucatan peninsula）的旅遊中心坎昆（Cancun）、普拉亞德爾卡曼（ Playa del Carmen）和圖盧姆（Tulum）亦都搖晃，不少人們在地震當下紛紛撤離建築物。
美國國家氣象局（NWS）指出，地震後未發布海嘯預警或警報。