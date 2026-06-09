我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梧桐妹分享在海邊穿比基尼的辣照，好身材引發熱議。（圖／翻攝自梧桐妹Threads@angelsun619）

女星賈靜雯與前夫孫志浩的愛女梧桐妹（Angel），時常會在社群分享日常。而即將迎來21歲的她，在昨（8）日於Threads曬出比基尼辣照，大秀性感好身材，美背與纖細腰線全被看光，不到一天就狂吸3千人按讚。梧桐妹在昨日分享一系列在海邊的比基尼辣照，只見她穿著紅色條紋比基尼，坐在沙灘上擺出多個姿勢，一轉身美背與纖細腰線全被看光。她還俏皮的對鏡頭眨眼、露出燦笑，又可愛又性感的模樣，短短不到一天，就狂吸3千多人朝聖。事實上，梧桐妹長大後的打扮越來越有女人味，常常在社群展現好身材，除此之外，她身上還有刺青、打了9個洞，不僅有耳環，還穿了鼻環、唇環、及舌環，打扮非常時髦。而對於女兒的穿搭，賈靜雯則抱持大方的態度，她曾說過明白現在年輕人有自己的審美，反而是當父母的心臟要夠強大，並表示不會干涉女兒太多。反而是修杰楷有時候看到梧桐妹太辣的照片，會出現在留言區碎碎念，一家人的互動非常可愛。