中央氣象署今（9）日4時發布豪雨特報，表示受滯留鋒面及西南氣流影響，各地易有短延時強降雨。今（9）日高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，桃園市地區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣山區有局部大雨或豪雨，其他地區及澎湖則有局部大雨發生的機率。另外，氣象署也發布強風特報，桃園市、新竹縣、台中市等12縣市局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

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🟡大豪雨特報
📌影響時間：09日上午至09日晚上
📍大豪雨：高雄市山區、屏東縣山區
📍豪雨：桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣
📍大雨：基隆市、台北市、新北市、新竹市、新竹縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣

🟡強風特報
📌影響時間：09日晨至10日晚上
📍黃色燈號：桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣

▲今（9）日高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，桃園市地區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣山區有局部大雨或豪雨。（圖／中央氣象署）
▲今（9）日高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，桃園市地區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣山區有局部大雨或豪雨。（圖／中央氣象署）
滯留鋒面、西南氣流夾擊！全台嚴防豪雨　今明雨勢最大

氣象署指出，今日天氣持續受到滯留鋒面與西南氣流夾擊影響，環境水氣相當充足，全台降雨機率偏高。西半部地區、宜蘭以及花東山區普遍有短暫陣雨或雷雨發生，其中部分地區恐出現大雨甚至局部豪雨。尤其是中南部山區降雨時間較長，強降雨可能持續累積，雨量不排除達豪雨等級以上。

明日鋒面與西南氣流仍將持續影響台灣，各地天氣依舊不穩定，容易出現短時間強降雨。西半部、宜蘭及花東山區將維持大範圍降雨型態，局部地區有大雨或豪雨發生機率，中南部山區更須留意持續性降雨帶來的影響。不過隨著晚間鋒面逐漸往南移動，降雨強度與範圍略為縮減。

周三晚間至周四期間，鋒面位置持續南壓，整體雨勢將比前幾天緩和一些，但中南部仍有局部大雨發生可能。至於周五至周日，滯留鋒面配合西南風再度接近台灣，降雨訊號再度增強，各地仍需持續留意天氣變化。

▲明日鋒面與西南氣流仍將持續影響台灣，各地天氣依舊不穩定，容易出現短時間強降雨。（圖／中央氣象署）
▲明日鋒面與西南氣流仍將持續影響台灣，各地天氣依舊不穩定，容易出現短時間強降雨。（圖／中央氣象署）

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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...