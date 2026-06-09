伊朗和以色列7日發生自停火以來、最大規模的衝突升級，美國總統川普（Donald Trump）出面喊話，警告以色列與伊朗必須停止交火。目前雙方雖已暫停互相空襲，但都放話若再次遭到攻擊，隨時準備好恢復行動。
綜合《CNN》、《BBC》報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）當地時間8日發表簡短聲明，聲稱在德黑蘭停止襲擊後，他亦決定暫緩對伊朗開火，但警告如果伊朗、黎巴嫩真主黨又恢復襲擊，以色列也將以強力回應。
納坦雅胡表示，真主黨是伊朗在黎巴嫩的代理人，他們以為可以從黎巴嫩、伊朗領土向以色列開火而不會有事，但這是不可能的，只要他還在任就絕不會發生。
納坦雅胡強調，以色列與伊朗、黎巴嫩真主黨的鬥爭「尚未結束」，他也已經告知川普，以色列擁有完全的自衛權，正在根據自身需求行使這項權利。
美軍朝阿曼灣的空載油輪開火
美軍中央司令部（CENTCOM）8日證實，當天在阿曼灣向一艘試圖駛往伊朗港口的空載油輪開火，使其喪失航行能力。
據了解，該艘懸掛帛琉國旗的油輪「馬里韋克斯號」（Marivex）違反美國封鎖令，企圖經由阿曼灣的國際海域向伊朗航行，船員還拒絕遵從美軍指令。
因此，來自美軍航母林肯號（USS Abraham Lincoln）的F/A-18「超級大黃蜂」戰鬥機，向該油輪發射了精確制導武器，迫使「馬里韋克斯號」停止駛往伊朗。
美軍中央司令部並表示，自4月13日開始對伊朗港口的海上交通實施封鎖以來，美軍已使7艘商船喪失航行能力，強制134艘船改變航向。
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納坦雅胡表示，真主黨是伊朗在黎巴嫩的代理人，他們以為可以從黎巴嫩、伊朗領土向以色列開火而不會有事，但這是不可能的，只要他還在任就絕不會發生。
納坦雅胡強調，以色列與伊朗、黎巴嫩真主黨的鬥爭「尚未結束」，他也已經告知川普，以色列擁有完全的自衛權，正在根據自身需求行使這項權利。
美軍朝阿曼灣的空載油輪開火
美軍中央司令部（CENTCOM）8日證實，當天在阿曼灣向一艘試圖駛往伊朗港口的空載油輪開火，使其喪失航行能力。
據了解，該艘懸掛帛琉國旗的油輪「馬里韋克斯號」（Marivex）違反美國封鎖令，企圖經由阿曼灣的國際海域向伊朗航行，船員還拒絕遵從美軍指令。
因此，來自美軍航母林肯號（USS Abraham Lincoln）的F/A-18「超級大黃蜂」戰鬥機，向該油輪發射了精確制導武器，迫使「馬里韋克斯號」停止駛往伊朗。
美軍中央司令部並表示，自4月13日開始對伊朗港口的海上交通實施封鎖以來，美軍已使7艘商船喪失航行能力，強制134艘船改變航向。