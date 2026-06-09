中央氣象署今（9）日一早發布大雷雨警戒訊息。受滯留鋒面及西南氣流影響，全台各地需嚴防豪雨，其中桃園、新竹、苗栗、台中目前有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，提醒民眾慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石，低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊，《NOWNEWS今日新聞》本文將持續更新全台大雷雨最新動態。

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🟡05:57發布大雷雨警訊
📌持續時間至07時27分
📍警戒區域：
桃園市：中壢區、大溪區、楊梅區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區
新竹市：東區、北區、香山區
新竹縣：竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉
苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉
台中市：大甲區、清水區、外埔區、大安區

▲氣象署示警，桃園、新竹、苗栗、台中目前有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。（圖／中央氣象署）
▲氣象署示警，桃園、新竹、苗栗、台中目前有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。（圖／中央氣象署）
滯留鋒面、西南氣流發威！全台連續2天狂灌豪雨　周五還有一波

氣象署指出，今受滯留鋒面及西南氣流影響，水氣充沛，各地降雨機率高，整個西半部、宜蘭、花東山區有陣雨或雷雨，且有大雨、局部豪雨出現，尤其中南部山區有持續性的強降雨，累積雨量可能達到豪雨等級以上。

明日仍因滯留鋒面及西南氣流影響，各地降雨機率高、易有短延時強降雨，西半部、宜蘭、及花東山區有廣泛持續的陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，中南部山區有持續性的強降雨；晚起隨著鋒面逐漸南移，各地降雨稍微趨緩。

周三晚間至周四（6月11日）鋒面逐漸南移，降雨將稍微趨緩，但中南部仍有局部大雨機率；周五至周日（6月12日至6月14日）滯留鋒面及西南風可能再度影響台灣，降雨有再增強趨勢。

▲今日整個西半部、宜蘭、花東山區有陣雨或雷雨，且有大雨、局部豪雨出現，尤其中南部山區有持續性的強降雨，累積雨量可能達到豪雨等級以上。（圖／氣象署提供）
▲今日整個西半部、宜蘭、花東山區有陣雨或雷雨，且有大雨、局部豪雨出現，尤其中南部山區有持續性的強降雨，累積雨量可能達到豪雨等級以上。（圖／氣象署提供）

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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...