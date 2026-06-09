菲律賓南部外海8日清晨發生規模7.8的強烈地震，截至發稿時間為止，死亡人數已攀升至37人，美國、日本等國家已表態願協助救災。

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根據菲國媒體《ABS-CBN》9日清晨最新報導，馬尼拉民防辦公室當天早上接受當地電台採訪時透露，地震造成的死亡人數已上升至37人，而且隨著搜救行動持續，不排除還會增加。 

《美聯社》指出，身為菲律賓的條約盟友，美國已著手與馬尼拉協調，準備支持菲律賓的災害應對工作。

除了美國，法國、日本和紐西蘭等國家，也都表達了對菲律賓的支持。

開學日即噩夢日

由於8日是菲律賓各級基礎教育學校的開學日，地震當下許多學童正在參加升旗典禮，被嚇到驚叫連連，還夾雜哭喊聲。

菲律賓民防辦公室區域主任索斯梅尼亞（Rod Sosmeña）回憶，地震當時他人在重災區將軍市（General Santos），他開的皮卡車突然劇烈晃動，一開始還以為是爆胎，但因為晃的太厲害，加上目睹許多人衝出家門，才意識到原來是大地震發生了。

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蔡姍伶編輯記者

從事國際新聞工作近10載，先後於電視台、網路媒體任職，曾兼任外媒特約記者數年。