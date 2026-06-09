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新北市議會國民黨團昨（8）日公布由《TVBS》民調中心操刀的最新數據，結果顯示國民黨新北市長參選人李四川以39.2%的支持度，領先對手蘇巧慧的33.0%。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，沈伯洋近期聲量過高，吸引許多民進黨人士靠攏，反而壓縮蘇巧慧在新北市長選戰中的主體性與媒體關注。他認為，蘇巧慧緊貼沈伯洋、借用聲量，看起來像沈的「細漢仔」，成為選戰致命傷；若態勢持續，李四川與蘇巧慧差距恐進一步擴大。吳子嘉昨在《董事長開講》中分析雙北市長選情時表示，沈伯洋近期被外界塑造成話題焦點，曝光率與聲量都相當高，許多民進黨人士也紛紛與沈伯洋同框、靠攏，在這樣的情況下，最受影響的恐怕就是民進黨新北市長參選人蘇巧慧。因為沈伯洋目前聲量過高，已經壓過蘇巧慧原本應有的選舉主軸與媒體關注度。對蘇巧慧而言，這不只讓她的鋒頭被搶走，也使她在選戰中的主體性被削弱。吳子嘉進一步分析，李四川民調能夠領先，關鍵原因之一就在於蘇巧慧的政治形象出現變化。吳子嘉認為，蘇巧慧原本應展現市長參選人的格局與樣貌，但如今卻因緊貼沈伯洋、試圖借用其聲量，反而讓自己看起來像是沈伯洋身邊的「細漢仔」，這正是選舉中的致命問題。吳子嘉也預估，若這樣的態勢持續發展，將對蘇巧慧選情相當不利；若後續再出現更多爭議，到了7月，李四川與蘇巧慧之間的差距恐怕還會進一步擴大。