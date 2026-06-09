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無黨籍立委高金素梅遭控涉及助理費、育嬰補助等多項經費申報不實，相關金額累計超過787萬元，台北地檢署偵查後依相關罪嫌提起公訴，並具體求處12年6個月刑期。案件持續延燒之際，檢調也同步追查高金素梅周邊人員與資金流向，其中金曲歌王Matzka的老婆雲雅舜認了當作人頭幫忙買豪宅成為外界關注焦點，案情發展備受矚目。根據《鏡週刊》報導，起訴書中也出現金曲歌手 Matzka 妻子雲雅舜的名字，據了解她曾因豪宅交易案被列入調查對象，一度涉及洗錢相關疑慮，但檢方認定證據不足，最終給予不起訴處分，然而在偵訊過程中，雲雅舜提供的部分證詞，卻讓檢調進一步掌握豪宅交易背後的疑點，也使相關案情出現新的調查方向。檢調調查發現，高金素梅胞弟高金建華曾持有豪宅「戀戀長安」，約一年半後再轉售給雲雅舜，由於雲雅舜是高金素梅核心幕僚張俊傑的女兒，加上她當時年紀尚輕，外界難以理解其購買高價房產的資金來源，因此引起專案小組注意。雲雅舜供稱當年是接受父親請託掛名擔任買方，而相關安排與高金素梅有關，使檢調懷疑豪宅實際持有人另有其人。除了「戀戀長安」之外，辦案人員也鎖定「領袖大樓」、「陽明一會」及「明水大觀」等豪宅進行調查，檢調懷疑高金素梅可能透過親屬名義持有房產，以規避外界查核，因此正全面比對相關交易紀錄與資金流向。同時，雲雅舜名下公司早期登記於老舊住宅，資本額規模與豪宅交易能力存在明顯落差，也成為檢方進一步釐清的重要線索之一。另一方面，目前遭羈押的張俊傑，除了涉及助理費案外，另被控利用協會名義向政府機關及國營事業申請補助，涉嫌浮報活動經費，金額高達933萬元。知情人士指出，檢調已掌握大量通訊紀錄及資金資料，並發現張俊傑多年來頻繁往返兩岸，部分金流仍待進一步釐清，若未來相關證據與高金素梅有所連結，案件範圍恐將持續擴大。