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▲黃仁勳（右）鼻子被命理師點名是一輩子不缺錢的面相，沒想到黃仁勳竟馬上開玩笑說劉在錫（左）鼻子太小。（圖／翻攝自IG@youquizontheblock）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳因身價上看5兆，而有「兆元男」的稱號。近日他造訪韓國，登上人氣韓綜《劉QUIZ ON THE BLOCK》，節目組還請到知名命理師朴成俊為他分析面相，並在昨（8）日公開預告。命理師點出黃仁勳額頭飽滿，其中他的大鼻子更是一輩子不缺錢的面相，讓黃仁勳聽得非常滿意，還說自己鼻子是韓國新時尚指標「Jensen Nose」，讓粉絲全笑翻，還有人直呼：「我要去醫美做Jensen Nose。」《劉QUIZ ON THE BLOCK》在昨日公開命理師朴成俊為黃仁勳看面相的預告，他指出黃仁勳額頭非常寬闊又高，代表天生就具有天賦。而另一個重點則是黃仁勳的鼻子，他指出這種鼻子是會大富大貴的面相，「可以說是一輩子不缺錢、統治帝國的獨特巨商面相。」黃仁勳聽完後直呼非常滿意，還笑說劉在錫的鼻子不夠大，「我是非常大富豪的鼻子，新韓國時尚Jensen Nose。」這段影片也讓網友笑翻，「夠有自信才能說出來」、「Jensen Nose要開始席捲韓國醫美界了～」、「鼻子真的很大耶，這就是有錢人的鼻子。」黃仁勳這次首度登上綜藝，在節目播出前就已話題滿滿，他還自爆是韓國女團MAMAMOO成員華莎的粉絲，不只知道人氣歌曲〈Good Goodbye〉，就連新歌〈so cute 〉都知道，直接真粉絲認證！黃仁勳出演的《劉QUIZ ON THE BLOCK》集數將在6月10日晚間播出。