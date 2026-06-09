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郭正亮分析「北檢這次不尋常」

郭正亮示警藍委「最好不要赴中」

無黨籍立委高金素梅昨（8）日因涉詐領助理費等案遭台北地檢署起訴，求刑12年6個月。前立委郭正亮認為，高金素梅服務團隊中不少助理本身是地方民代，可能協助處理協會事務，難以想像她本人實際介入詐領補助款案。他質疑北檢此次動作不尋常，可能因高金素梅近年聲量高、具政治指標性而出手。郭正亮也提醒，藍委明年選舉前最好避免赴中，若涉及組織或金錢問題，恐遭司法案件鎖定。郭正亮昨上《大新聞大爆卦》表示，高金素梅的選區屬於全國性選區，因此服務團隊中，不少助理本身就是地方縣市議員，這些地方民代平時可能會協助處理原住民多族群文化交流協會等相關事務，因此很難想像高金素梅本人有實際介入其中。所謂涉嫌詐領補助款，是台北地檢署方面的認定，而北檢過去起訴求刑向來偏重，加上北檢與高金素梅之間關係本就不佳，因此高金素梅遭到重判求刑，他並不感到意外。郭正亮分析，北檢這次針對高金素梅的動作有些不尋常。高金素梅雖長期參與兩岸相關事務，但她在兩岸資源分配與處理上一直相當謹慎。北檢很可能是注意到高金素梅近年聲量極高，不僅在全國原住民議題上具有影響力，許多質詢影片也在網路上廣泛流傳，且關注的都是重大議題，因此懷疑北檢是在挑選具有特殊政治指標性的人物下手。郭正亮也坦言，讓他比較意外的是，相關行動竟然今年就發生，原本以為若要處理，可能會等到明年接近大選時才出手。他提醒國民黨立委，明年就是選舉年，最好不要前往中國；即便真的赴中，也必須格外謹慎，絕對不要牽涉任何組織或金錢問題，否則明年遭起訴的可能性非常高。郭正亮認為，明年民進黨的目標是讓立委席次過半，因此很可能會在司法案件上無所不用其極，藉此製造政治事件。