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最猛梅雨開炸台灣48小時！廣東現低壓渦漩「雨彈再升級」

今（9）日廣東海域附近有低壓渦漩發展，並快速向東移動，預計周三（10日）通過台灣上空，日本氣象廳甚至認為有機會增強為熱帶低壓，因此從今天下午至周三下午，成為本輪降雨最顯著，風險最高的時段。

▲氣象署針對全台20縣市發布大雨、豪雨特報，今（9）日起梅雨鋒面加上西南氣流炸雨全台灣48小時。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

西半部地區嚴防致災等級降雨！南部山區最多下到700毫米

根據氣象署的預估「南部山區」8至10日降雨量最高可以達到700毫米、「南部平地」最高達到500毫米

今天受到滯留鋒面及西南氣流灌入，整個西半部、宜蘭地區及花東山區都有廣泛陣雨或雷雨，並伴隨瞬間大雨、雷擊與強陣風。