全台灣防汛警報全面拉高！今年最強梅雨鋒面加上西南氣流雙重夾擊，氣象粉專「台灣颱風論壇」就表示，廣東海域目前正有「低壓渦漩」在大氣模式中浮現，預計將快速往東移動，並且在周三（10日）直接通過台灣上空，甚至不排除增強為熱帶性低氣壓，屆時全台雨勢會再升級，未來48小時都要非常密切關注天氣變化，各界必須嚴加戒備。
最猛梅雨開炸台灣48小時！廣東現低壓渦漩「雨彈再升級」
「台灣颱風論壇」表示，隨著梅雨鋒面逐漸南下，並與強盛西南氣流將共同影響台灣，氣象署已經正式啟動「較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業」，未來48小時是台灣降雨最顯著的時刻。而根據最新模式資料顯示，今（9）日廣東海域附近有低壓渦漩發展，並快速向東移動，預計周三（10日）通過台灣上空，日本氣象廳甚至認為有機會增強為熱帶低壓，因此從今天下午至周三下午，成為本輪降雨最顯著，風險最高的時段。
「台灣颱風論壇」說，值得注意的是，這個低壓渦漩的出現及走勢，將牽動西南氣流強風軸的位置以及雷雨帶主要發展區域，低壓發展得越完整，雨勢可能更加猛烈，未來36小時一定要密切注意其發展與動態。
西半部地區嚴防致災等級降雨！南部山區最多下到700毫米
「台灣颱風論壇」也提到，一旦雷雨帶長時間滯留或反覆通過同一區域，短時間內便可能累積驚人雨量，局部地區不排除出現致災等級降雨。根據氣象署的預估「南部山區」8至10日降雨量最高可以達到700毫米、「南部平地」最高達到500毫米；「中部山區」最高達到500毫米、「中部平地」最高達到350毫米；「北部以及宜花東山區」最高達到400毫米、平地則是250至350毫米，提醒大家務必提高警覺，做好防汛準備
中央氣象署也表示，今天受到滯留鋒面及西南氣流灌入，整個西半部、宜蘭地區及花東山區都有廣泛陣雨或雷雨，並伴隨瞬間大雨、雷擊與強陣風。特別需要注意的是，中南部山區將迎來持續性的強降雨，累積雨量極可能達到「豪雨等級以上」，有極高風險引發坍方、落石及溪水暴漲。氣象署呼籲民眾非必要絕勿前往山區或海邊活動，外出用路一定要注意行車安全。
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「台灣颱風論壇」表示，隨著梅雨鋒面逐漸南下，並與強盛西南氣流將共同影響台灣，氣象署已經正式啟動「較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業」，未來48小時是台灣降雨最顯著的時刻。而根據最新模式資料顯示，今（9）日廣東海域附近有低壓渦漩發展，並快速向東移動，預計周三（10日）通過台灣上空，日本氣象廳甚至認為有機會增強為熱帶低壓，因此從今天下午至周三下午，成為本輪降雨最顯著，風險最高的時段。
「台灣颱風論壇」說，值得注意的是，這個低壓渦漩的出現及走勢，將牽動西南氣流強風軸的位置以及雷雨帶主要發展區域，低壓發展得越完整，雨勢可能更加猛烈，未來36小時一定要密切注意其發展與動態。
「台灣颱風論壇」也提到，一旦雷雨帶長時間滯留或反覆通過同一區域，短時間內便可能累積驚人雨量，局部地區不排除出現致災等級降雨。根據氣象署的預估「南部山區」8至10日降雨量最高可以達到700毫米、「南部平地」最高達到500毫米；「中部山區」最高達到500毫米、「中部平地」最高達到350毫米；「北部以及宜花東山區」最高達到400毫米、平地則是250至350毫米，提醒大家務必提高警覺，做好防汛準備
中央氣象署也表示，今天受到滯留鋒面及西南氣流灌入，整個西半部、宜蘭地區及花東山區都有廣泛陣雨或雷雨，並伴隨瞬間大雨、雷擊與強陣風。特別需要注意的是，中南部山區將迎來持續性的強降雨，累積雨量極可能達到「豪雨等級以上」，有極高風險引發坍方、落石及溪水暴漲。氣象署呼籲民眾非必要絕勿前往山區或海邊活動，外出用路一定要注意行車安全。
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