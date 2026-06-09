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▲宮美樂（左）原先預定在《豆腐媽媽》中與郭忠祐組CP，卻因對方拒拍親密戲因而影響戲份。（圖／翻攝自宮美樂IG@melo_gon）

歌手出身的郭忠祐近年積極跨足戲劇圈，除了主持工作外，也參與多部本土劇演出，不過近期卻傳出他在拍攝民視八點檔《豆腐媽媽》時，因對親密戲份有所顧慮，與劇組產生意見分歧。據悉，原本安排好的感情線進入關鍵發展階段，但郭忠祐臨時對劇情提出疑問，讓現場拍攝進度受到影響，就連原先與他「組CP」的宮美樂戲份也因此受影響。根據《鏡週刊》報導，知情人士透露導演馮凱在排戲期間曾提前確認演員是否能接受相關橋段，當時並未收到明確反對意見，不料正式拍攝前，郭忠祐卻對劇情合理性提出質疑，讓劇組措手不及。由於拍攝現場已完成相關準備工作，導演認為若有疑慮應提早溝通，因此雙方一度出現激烈討論，現場氣氛也相當緊張。事實上，郭忠祐對於親密戲的排斥並非首次傳出，據了解他早在接演戲劇作品時便曾向經紀公司表達，希望避免過於親密的肢體接觸。過去在其他作品中，即使飾演夫妻或戀人角色，互動大多停留在牽手等程度。熟悉他的人也表示，郭忠祐個性較為保守慢熱，面對感情戲時容易感到不自在，因此才會對吻戲等橋段產生心理壓力。由於拍攝計畫臨時出現變數，《豆腐媽媽》原本鋪陳許久的感情線也被迫調整，郭忠祐與搭檔宮美樂的戀愛發展因此提前喊停，後續劇本重新修改，相關角色的戲份安排也受到牽動。為了讓故事能夠順利推進，編劇與製作團隊不得不重新規劃劇情走向，造成部分拍攝進度受到影響。除了拍戲風格保守，郭忠祐的感情態度也一直備受外界關注。他與黃西田女兒黃露瑤多年來互動頻繁，不僅私下經常聚會，生病時也會互相照顧，但始終未正式承認戀情。面對外界追問，雙方多半保持低調態度。如今拍戲風波曝光後，也讓不少網友聯想到他在現實生活中的慢熱個性，認為無論工作或感情，他似乎都習慣用自己的節奏慢慢前進。