輝達（Nvidia）執行長黃仁勳到訪亞洲，在台灣、韓國都掀起「仁來瘋」風潮，卻因婉拒出席美國參議院銀行委員會11日將舉行的聽證會，恐得罪民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）等人。
根據美媒《NBC》報導，這場聽證會預計聚焦在人工智慧（AI）、創新發展、美國科技領導地位與中國相關議題，華倫之所以想邀黃仁勳出席，主要是希望輝達能針對在中國的業務、對美國出口管制政策的立場公開作證。
分析認為，這次聽證會凸顯了輝達在華府面臨的壓力日益增長，政策制定者普遍懷疑，先進的AI晶片究竟該不該在全球範圍內、特別是在中國等競爭國家銷售，還是應該受到更嚴格的限制。
今年5月，美國總統川普造訪北京，會見中國國家主席習近平期間，這項議題也是當時的討論焦點，而黃仁勳則是陪同川普出訪的美企高層之一。
對於國會的邀請，黃仁勳在回函中表示，感謝委員會對AI議題的關注，也歡迎華倫及其他委員會成員，有空前往輝達位於加州聖塔克拉拉的總部交流，共商AI技術、美國AI生態體系、如何維持美國領先地位等等，但婉拒出席此次聽證會。
收到黃仁勳的回覆，華倫堅稱，美國人民有權知曉輝達的中國業務、該公司對美國出口管制的看法究竟為何，畢竟輝達在AI、經濟競爭和國家安全等諸多美國最重要的議題上，都佔據核心地位。
華倫並批評黃仁勳，既然有時間參加川普海湖莊園每人要價100萬美元的晚宴，還能遠赴中國與習近平會面，理應也能抽出時間回答國會的問詢。
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分析認為，這次聽證會凸顯了輝達在華府面臨的壓力日益增長，政策制定者普遍懷疑，先進的AI晶片究竟該不該在全球範圍內、特別是在中國等競爭國家銷售，還是應該受到更嚴格的限制。
今年5月，美國總統川普造訪北京，會見中國國家主席習近平期間，這項議題也是當時的討論焦點，而黃仁勳則是陪同川普出訪的美企高層之一。
對於國會的邀請，黃仁勳在回函中表示，感謝委員會對AI議題的關注，也歡迎華倫及其他委員會成員，有空前往輝達位於加州聖塔克拉拉的總部交流，共商AI技術、美國AI生態體系、如何維持美國領先地位等等，但婉拒出席此次聽證會。
收到黃仁勳的回覆，華倫堅稱，美國人民有權知曉輝達的中國業務、該公司對美國出口管制的看法究竟為何，畢竟輝達在AI、經濟競爭和國家安全等諸多美國最重要的議題上，都佔據核心地位。
華倫並批評黃仁勳，既然有時間參加川普海湖莊園每人要價100萬美元的晚宴，還能遠赴中國與習近平會面，理應也能抽出時間回答國會的問詢。