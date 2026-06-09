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弟媳當人頭 冒領逾75萬元

3人坦承犯行 高金素梅「恐難逃重罪」

無黨籍立委高金素梅昨（8）日因涉詐領助理費等案遭台北地檢署起訴，求刑12年6個月。對此，律師黃帝穎今（9）日指出，高金素梅慘了，弟媳等3人頭助理坦承犯行，如同彭振聲認罪對柯文哲的殺傷力，恐難逃重罪。黃帝穎今發文指出，高金素梅涉嫌自2008年至2018年間，以人頭助理、低薪高報等手法，累計詐領政府補助逾787萬元，北檢連同詐欺、《醫管法》等罪起訴求刑12年6個月。值得關注的是，高金素梅假借弟媳劉沛穎名義，擔任人頭助理，詐領助理費75萬餘元，劉沛穎已經在偵查中「坦承犯行」。黃帝穎提到，北檢起訴認定，高金素梅明知弟媳劉沛穎並未實際從事立法委員公費助理工作，仍於2008年2月至2009年1月間，透過時任國會辦公室主任張俊傑及負責助理行政業務人員，將劉女申報為公費助理，合計詐得助理酬金75萬9629元，但詐領所得助理費並非由劉女自行運用，而是交由高金秋燕負責支配。黃帝穎表示，劉沛穎於偵查期間已「坦承犯行」，並供述其他共犯參與情節，且未實際取得犯罪所得，僅稱款項用於家人生活支出，檢方因此建請法院從輕量刑。同案被告中，另有2助理高○偉、陳○葟「坦承犯行」，高金素梅的弟媳及2人頭助理認罪，直殺主嫌高金素梅詐領助理費構成《貪污治罪條例》「利用職務詐取財物罪」，這是7年以上徒刑的重罪。黃帝穎認為，高金貪污助理費案的共犯弟媳等3人頭助理坦承犯行，對主嫌高金素梅的殺傷力，如同彭振聲副市長認罪圖利，在刑法共犯要件上直殺主嫌柯文哲，高金素梅在法庭上恐難逃貪污重罪。