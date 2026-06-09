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▲孫藝真分享玄彬幫兒子小甜豆抓螃蟹的影片，大手牽小手畫面融化粉絲。（圖／翻攝自孫藝真IG@yejinfoot_official）

韓國演員夫妻檔孫藝真和玄彬於2022年結婚，並育有一子「小甜豆」。夫妻倆就算忙著拍戲，也不忽略與兒子的親子生活。而7日孫藝真再度於社群曬出一家三口的甜蜜日常，不只有老公玄彬視角的母子合照，孫藝真還PO出一段玄彬幫兒子抓螃蟹的影片，大手牽小手的超有愛畫面直接甜翻粉絲。孫藝真在7日於個人IG分享與玄彬及兒子到海邊玩的模樣，寫下：「一湯匙的回憶。」而照片中，是穿著非常樸素的孫藝真抓著身旁的兒子，大笑看向鏡頭，看起來非常自然，而掌鏡人似乎就是沒出現在鏡頭中的玄彬。接著孫藝真分享一段影片，只見抓到小螃蟹的玄彬張開大手給兒子看，小甜豆也伸出兩隻小手想要接住，沒想到小螃蟹直接跑掉，小甜豆的小手抓半天都沒抓到，玄彬趕緊幫兒子抓，一手就把螃蟹抓回來，展現暖爸的寵兒日常。雖然影片只有短短幾秒鐘，但也火速引發高度討論，粉絲們看到玄彬當爸後的超暖模樣，都忍不住直呼：「大手牽小手也太可愛，我的心要被融化了」、「一家三口看起來好幸福，真的好有愛」、「很珍貴的瞬間，我看得都忍不住笑了出來。」