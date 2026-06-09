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▲高規格的總統級維安也讓球場周邊笑料百出。記者查拉尼亞在與節目主持人安德魯斯（Malika Andrews）連線時，就分享了自己與美國特勤局的爆笑互動。（圖／美聯社／達志影響）

NBA總冠軍賽第三戰（G3）今（9）日於紐約麥迪遜廣場花園（MSG）點燃戰火。這不僅是紐約自1999年以來、睽違27年的首場總冠軍賽主場賽事，更迎來歷史性的一刻，那就是現任美國總統川普（Donald Trump）確定會進場觀賽，成為NBA歷史上首位親臨總決賽現場的現任美國總統。由於元首大駕光臨，整個麥迪遜廣場花園內外維安規格拉到最高，對此球迷與媒體都在猜測川普究竟會坐哪裡？根據美國體育媒體《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）引述白宮消息來源透露：「美國總統川普今晚將會坐在麥迪遜廣場花園的豪華包廂裡，他選擇不坐在場邊席。」據了解，會有這場世紀觀賽全是因為尼克隊老闆多蘭（James Dolan）與川普交情甚好。在尼克於德州客場強勢搶下總冠軍賽第一勝後，多蘭便向川普發出了正式邀請。隨後尼克又在客場乘勝追擊偷走G2，帶著2：0的絕對優勢返回紐約。目前尼克大軍從季後賽首輪對戰亞特蘭大老鷹隊開始，他們已經寫下驚人的季後賽13連勝。今晚在全美最高政要以及萬名紐約死忠鐵粉的瘋狂助威下，尼克將全力衝擊14連勝。只要奪下G3，拉開3：0的領先，根據NBA歷史紀錄，從未有任何球隊能在這種絕境下逆轉，等同於將歐布萊恩金盃半隻腳踏進紐約。高規格的總統級維安也讓球場周邊笑料百出。記者查拉尼亞在與節目主持人安德魯斯（Malika Andrews）連線時，就分享了自己與美國特勤局的爆笑互動。查拉尼亞無奈表示，他稍早經過特勤人員駐守的區域時，不小心把耳機掉在地上，「我個人剛才其實被特勤局攔下來了，因為我的AirPod掉在地上，結果特勤人員立刻走過來對我說：『你必須立刻離開這個十字路口。』所以我只能乖乖走開。等這段連線結束後，我得趕快去尋找我的AirPod耳機盒。」然而，面對如此高張力的維安與隨之而來的繁瑣程序，客場作戰、面臨背水一戰的聖安東尼奧馬刺隊陣營顯然有些吃不消。馬刺隊明星後衛福克斯（De'Aaron Fox）在賽前投籃練習接受聯訪時，就毫不掩飾地表達了內心的無奈：「我覺得總統大駕光臨，純粹就是給其他所有人帶來不便。我們要面對更多的維安，我們必須提早把裝備送來球場，我們的接駁巴士也必須提早出發，事情就是這樣。」福克斯甚至忍不住吐槽球場嚴苛的檢查流程：「我們現在進球場接受的安檢，嚴格得就像在過機場航廈一樣。這對於等等必須上場打球的球員來說，真的有一點不方便，但沒辦法，現實就是如此。」