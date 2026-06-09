氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，受到滯留鋒面與西南季風共同作用影響，台灣近期將進入典型梅雨旺盛期。今明兩天強對流系統頻繁發展，西半部及各地皆須防範瞬間大雨、雷擊與強風。雖然周四鋒面略往南移，北部有短暫降雨空檔，但中南部仍不穩定；周五至下周一鋒面再度回到台灣附近，雨勢可能再次增強。
西半部被暴雨籠罩！滯留鋒面在台灣徘徊 伴隨劇烈天氣
吳德榮表示，昨天各地高溫約落在31至35度之間。根據今日凌晨4時觀測資料，厚實雲系自台灣海峽逐漸移入，並伴隨降雨回波發展，西半部已陸續出現明顯降雨。截至凌晨4時42分，各地平地低溫約為23至24度。
最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明兩天滯留鋒面持續在台灣附近擺盪，加上環境水氣充足，強對流發展條件佳，降雨持續時間拉長且影響範圍更廣。除了大雨之外，也要留意雷擊、強風與瞬間豪雨等劇烈天氣帶來的影響。今日各地氣溫預估：北部約23至28度，中部24至29度，南部24至31度，東部24至32度。
周五又有滯留鋒面！典型「梅雨旺盛期」開始了
吳德榮指出，到了周四，鋒面位置略往南移，北部地區有機會出現短暫降雨空檔，不過中南部仍具備強對流發展條件，局部地區仍可能出現明顯降雨。
周五至下周一期間，滯留鋒面再度往北靠近台灣，配合西南季風持續輸送豐沛水氣，全台各地再度面臨強對流威脅。這段時間屬於典型「梅雨旺盛期」型態，除了雷雨頻繁之外，也要持續防範雷擊、強陣風、短時間強降雨及可能造成災情的豪大雨。
至於下周二至下周四，滯留鋒面預估在台灣北方海面附近徘徊，台灣仍位於不穩定的西南季風環境之中，降雨機率偏高，劇烈天氣及豪雨致災風險仍存在。雖然美國模式與歐洲模式細節略有差異，但整體皆顯示天氣仍不穩定。不過，由於10天以上的長期模擬預報變數較大，後續天氣演變仍需持續觀察。
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吳德榮表示，昨天各地高溫約落在31至35度之間。根據今日凌晨4時觀測資料，厚實雲系自台灣海峽逐漸移入，並伴隨降雨回波發展，西半部已陸續出現明顯降雨。截至凌晨4時42分，各地平地低溫約為23至24度。
最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明兩天滯留鋒面持續在台灣附近擺盪，加上環境水氣充足，強對流發展條件佳，降雨持續時間拉長且影響範圍更廣。除了大雨之外，也要留意雷擊、強風與瞬間豪雨等劇烈天氣帶來的影響。今日各地氣溫預估：北部約23至28度，中部24至29度，南部24至31度，東部24至32度。
吳德榮指出，到了周四，鋒面位置略往南移，北部地區有機會出現短暫降雨空檔，不過中南部仍具備強對流發展條件，局部地區仍可能出現明顯降雨。
周五至下周一期間，滯留鋒面再度往北靠近台灣，配合西南季風持續輸送豐沛水氣，全台各地再度面臨強對流威脅。這段時間屬於典型「梅雨旺盛期」型態，除了雷雨頻繁之外，也要持續防範雷擊、強陣風、短時間強降雨及可能造成災情的豪大雨。
至於下周二至下周四，滯留鋒面預估在台灣北方海面附近徘徊，台灣仍位於不穩定的西南季風環境之中，降雨機率偏高，劇烈天氣及豪雨致災風險仍存在。雖然美國模式與歐洲模式細節略有差異，但整體皆顯示天氣仍不穩定。不過，由於10天以上的長期模擬預報變數較大，後續天氣演變仍需持續觀察。