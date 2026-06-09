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▲朴善珠夢想開一間專門教小朋友的應援小教室，目前在積極學習中文。（圖／翻攝自朴善珠IG@jjubi_jjubi_）

中信兄弟啦啦隊韓籍成員JJUBI（朴善珠）來台後，憑藉活潑個性與甜美外型迅速累積高人氣，更被球迷暱稱為「山豬公主」，過去她曾表示來台是因為喜歡台灣文化並希望學習中文，因此獲得不少粉絲支持，不過近期韓國媒體與相關爆料指出，朴善珠當年離開韓國職棒舞台，其實是因為愛上同隊球員金周元，因此遭到韓國各球團封殺，隨後在好友推薦下來台發展，意外開啟事業第二春。根據《鏡週刊》報導，朴善珠在效力韓職NC恐龍隊期間，曾與球隊主力內野手金周元發展戀情，雖然兩人始終未公開認愛，但相關消息早已在韓國球迷圈流傳。由於韓國職棒與啦啦隊圈長期存在不成文規定，對於啦啦隊員與同隊球員交往相當敏感，因此這段戀情曝光後，迅速成為外界關注焦點，也讓朴善珠面臨不小壓力。爆料指出，戀情被發現後，朴善珠的啦啦隊工作受到影響，職涯發展也陷入停滯。面對事業與感情雙重考驗，她最終選擇離開熟悉的韓國環境，尋求新的發展機會。初到台灣時，朴善珠人生地不熟，也曾透過好友介紹與協助，希望爭取台灣職棒啦啦隊工作機會，但過程並不如想像中順利，一度面臨沒有球團邀約的窘境。儘管遭遇挫折，朴善珠並未因此放棄，據了解她後來主動聯繫球團相關人士，希望獲得面試機會，最終順利加入Passion Sisters。重返球場後，她憑藉親民個性與認真態度逐漸打開知名度，不僅在應援舞台上受到球迷喜愛，也透過社群經營累積大量粉絲，成功在台灣建立全新事業版圖。如今的朴善珠已成為中信兄弟韓籍啦啦隊代表人物之一，與隊友邊荷律等人擁有極高討論度。相較於過去在韓國主要依靠應援收入，來到台灣後除了球場工作外，還獲得廣告代言、品牌合作與商業活動邀約，收入來源更加多元。不過根據《NOWNEWS今日新聞》記者調查，韓國主流媒體並沒有對此事進行報導，相關消息大多流傳於網路論壇與部落格，因此並無法證實朴善珠是否真的因為此事件導致在韓國沒有工作。不過朴善珠曾在與記者專訪中提到自己十分享受在台灣的生活，並且有朝一日想要在台灣開一間兒童應援教室教學。