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紐約麥迪遜廣場花園（MSG）向來是星光熠熠的代名詞，但今（8）晚進行的NBA總決賽第三戰（G3），現場名人的人數簡直直逼Met Gala或好萊塢頒獎典禮。睽違27年，總決賽再度重返紐約，加上尼克大軍帶著2：0領先與13連勝的歷史級氣勢，全美政商名流與頂級巨星今晚傾巢而出，說什麼也要親眼見證這歷史性的一刻。今晚最受矚目也最具爭議的焦點，莫過於歷史性進場的美國現任總統川普（Donald Trump）。由於元首維安規格拉到最高，平日在MSG球場周邊雷打不動的尼克官方戶外觀賽派對今晚破天荒遭到全面禁止，媒體與球迷進場的安檢排隊時間更因此大暴增。除了總統蒞臨，上任僅六個月就成功迎來總決賽的紐約新科市長馬姆達尼（Zohran Mamdani），也以實際行動力挺自家球隊。他自爆個人花費了將近1000美元（約合新台幣3.1萬元），只為了買一張「站票」擠進現場，與全場萬名紐約客一起為尼克瘋狂吶喊。在好萊塢巨星方面，尼克頭號死忠傳奇名導史派克·李（Spike Lee）毫無懸念坐在他雷打不動的場邊第一排，身上還穿著象徵「維拉諾瓦尼克（'Nova Knicks）」大學體系的教宗里奧（Pope Leo）專屬球衣。而新生代好萊塢頂流巨星「甜茶」夏勒梅（Timothée Chalamet）也化身超級幸運星，他先前不辭辛勞飛去聖安東尼奧客場，見證了尼克的前兩場勝利，今晚同樣現身。現年30歲的甜茶自出生以來，尼克從未奪過冠，身為死忠球迷的他，有望陪伴新世代尼克粉見證歷史。此外，喜劇天王史提勒（Ben Stiller）、喜劇天后費（Tina Fey）以及摩根（Tracy Morgan）也都現身場邊。最讓老紐約迷以及台灣球迷感動的是，2012年曾在這座球場點燃全球籃球狂熱、創造「林來瘋」神話的林書豪，今晚也驚喜出現在看台上，重溫當年的感動。這場盛會當然少不了紐約體育界的大佬。曾於1994年和1999年兩度率領尼克殺進總決賽的傳奇中鋒尤恩（Patrick Ewing）親自到場坐鎮；帶領洋基隊奪下5座世界大賽冠軍的基特（Derek Jeter），以及為紐約巨人隊贏得2座超級盃冠軍的傳奇四分衛小曼寧（Eli Manning），三大紐約體育傳奇集結。流行文化界同樣熱鬧非凡。饒舌巨頭胖喬（Fat Joe）與知名DJ卡利（DJ Khaled）雙雙坐在場邊第一排。55歲的胖喬前一天甚至以媒體身份出席賽前記者會，搞笑地當面盤問尼克總教練布朗（Mike Brown）腳上穿什麼鞋，逗笑全場。甚至連WWE摔角巨星Danhausen也盛裝出席。有趣的是，他先前曾對尼克隊下過惡毒「詛咒」，但後來有熱情球迷付錢請他解開詛咒，結果尼克隨後便開啟了這波瘋狂連勝，今晚他也特地來現場驗收成果。在總統、市長、好萊塢與體壇巨星的瘋狂加持下，MSG體育館今晚的星光，已經徹底照亮了整個大蘋果的夜空。