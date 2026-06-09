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2026年NBA總冠軍賽Game 3今（9）日正式移師紐約，但麥迪遜廣場花園（MSG）場外卻陷入了前所未有的混亂。美國總統唐納·川普（Donald Trump）首度出席這場紐約尼克對陣聖安東尼奧馬刺的關鍵戰役，然而，伴隨而來的「總統級」維安措施卻引發了嚴重的安檢大塞車。在距離開賽不到一小時之際，大批球迷仍被困在綿延不絕的排隊人龍中，讓這場紐約客期盼了27年的籃球盛宴，瞬間變成了民怨沸騰的災難，球迷怒嗆：「看球比出國過海關還麻煩。」並且還伴隨巨大噓聲。今年是紐約尼克隊自1999年以來，首度重返NBA總決賽的舞台。帶著在聖安東尼奧連拿兩勝（2：0）的絕對優勢回到主場，全紐約的球迷早就迫不及待要為家鄉球隊吶喊助威。然而，當上週傳出川普也有意親臨現場觀戰的消息時，立刻引發了外界的強烈質疑，擔憂升級的安全協議將為當地居民與球迷帶來一場噩夢。事實證明，這些擔憂完全是有根據的。《紐約時報》將這場混亂形容為紐約市的「瘋狂星期一」。嚴格的安保協議不僅封閉了麥迪遜廣場花園周邊的多個街區，禁止多數行人與車輛通行，更大幅限制了入場通道。現場架設了如同機場般的金屬探測門，並實施「嚴格禁帶背包」政策，官方甚至呼籲球迷必須提早至少兩小時抵達球場。更讓球迷崩潰的是，因為美國特勤局（Secret Service）劃定了嚴密的安保警戒線，原本為先前幾場比賽舉辦的「場外轉播派對」也因此被迫取消，讓無法進場的死忠粉絲失去了一同狂歡的機會。儘管許多球迷乖乖聽從建議提早兩小時抵達，但社群媒體上的慘況顯示，這點時間根本不夠。許多被困在場外的紐約客在網路上大吐苦水；而少數幸運擠進場內的球迷，則拍下了距離8點30分開賽所剩無幾時，場內依然空蕩蕩、留下大量空位的荒謬畫面。川普的這趟總決賽之旅，雖然為賽事增添了政治與名人的話題焦點，但也無疑讓買了天價門票的尼克球迷，經歷了最糟的觀賽體驗。