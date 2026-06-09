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早上6:30已道路清理完畢恢復通車

市府將使用災害準備金協助民眾修復 後續代位求償

消防局初判為1樓便當店瓦斯氣爆

造成4人受傷 其中2人搶救中

新竹市東區高翠路今（9）日凌晨發生疑似瓦斯氣爆事故，造成4人受傷，其中2人OHCA搶救中。消防局於今凌晨3時52分接獲民眾報案，指稱高翠路239號一帶有瓦斯外洩並發生爆炸情形，消防局立即派遣消防及救護人車趕赴現場搶救，並同步通知中油公司、警察局、台電公司及相關單位到場協助處理，市長高虹安也於獲報後第一時間前往現場勘災慰問。截至早上6點30分，環保局已完成道路清理，讓高翠路恢復通車；市府也提供居民臨時住宿場所，進行安置。市長高虹安表示，事故發生後，市府立即啟動跨局處應變機制，由消防局全力投入搜救，並同步協調警察局、民政處、社會處、工務處、都市發展處、環保局及東區區公所等單位進駐現場處理。截至上午6時30分，養護工程處及環保局已完成主要幹道路段清理作業，優先恢復道路通行功能，希望將對市民上班、上學的影響降到最低。高市長指出，市府團隊已逐戶勘查受災情形，除了氣爆發生的前排建物外，也同步確認後排受波及住戶的建築安全及居住狀況。目前社會處、民政處及區公所已主動聯繫受災戶，協助安排安置事宜，並提供臨時住宿場所及相關急難救助資源，確保受災民眾獲得即時照顧。高市長表示，市府已責成都市發展處儘速辦理建築物結構安全評估，同時協助受災戶了解後續保險理賠、財產損失認定及相關權益保障事宜。對於經專業評估確認不影響結構安全的受災住戶，市府將以照顧市民為優先，研議運用災害準備金先行支付必要修繕費用，協助民眾儘速恢復正常生活；後續再由市府循法律程序辦理代位求償，不會讓受災市民獨自承擔損失。高市長說，此次事故造成民眾傷亡，市府感到十分沉痛與不捨，目前已掌握受災戶及傷患情況，並持續關心傷者救治進度。針對安置需求，初步統計約有8戶、18位民眾受到影響，但因部分住戶事發時不在現場或仍在聯繫家屬中，相關人數仍將持續滾動更新。市府已透過里長、區公所及各局處建立聯繫機制，逐一確認受災民眾需求，全力協助後續安置與復原工作。消防局表示，救災人員於凌晨4時5分抵達現場後，發現爆炸威力強大，立即擴大搶救規模，加派第二大隊及救護車輛前往支援，並於現場設立指揮站統籌救災工作。此次共出動明湖、中山、光復、金山、埔頂及第二大隊等單位，合計14輛消防及救護車輛、40名消防人員投入救援任務。消防局指出，現場建築物為3層樓建築物，1樓為小南便當店，初步研判事故原因疑似為瓦斯氣爆。中油公司於凌晨4時34分到場協助檢測，並於4時45分完成瓦斯關閉作業，確認現場已無持續洩漏情形。至於詳細事故原因及責任歸屬，仍有待火災調查人員及相關單位進一步鑑定釐清。此次事故共造成4人受傷，其中60歲蕭姓男子肢體擦挫傷，意識清楚，由救護人員送往國泰綜合醫院新竹分院治療；33歲古姓男子臉部撕裂傷，意識清楚，同樣送往國泰綜合醫院新竹分院治療。另有65歲吳姓男子及58歲張姓女子因傷勢嚴重，救出時均已無生命徵象（OHCA），分別送往馬偕紀念醫院新竹院區及國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院搶救。消防局表示，目前現場已完成搜救及危害控制作業，市府各單位將持續配合檢警、消防及相關專業機構進行事故調查與災後復原工作，並持續關懷受災民眾需求，提供必要協助與支持。市府也提醒民眾，若發現瓦斯異味，應立即關閉火源及電器設備、保持通風，並儘速通報相關單位處理，共同維護居家安全。