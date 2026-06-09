我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市經過連續走低，週一止穩走高，四大指數多數走高，其中費半指數大漲逾5%，台指期夜盤更是大漲916點，帶動台北股市今（9）日開盤上漲184.84點、來到43687.62點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.48點、來到414.05點。今日開盤量大強勢個股：友達、華邦電、泰金寶-DR、聯電、彩晶；開盤量大弱勢個股：仁寶、英業達、康和證、金寶、康舒。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲10元、來到2305元；聯發科開盤上漲110元、來到4170元；台達電開盤上漲10元、來到2265元，不過隨後遇壓翻黑。昨日美股以半導體股表現最為強勢，輝達執行長黃仁勳週一表示，投資人應該為這波大跌感到慶幸，更表示這正是用打折行情撿便宜股票的絕佳時機，帶動輝達終場上漲1.73%，美光狂飆超9%，成為費半週一反彈的主要功臣。此外，中東局勢再度成為市場關注焦點。伊朗向以色列發射飛彈，以色列隨後展開反擊，使原本脆弱的停火局勢面臨考驗。國際油價一度走高，但在伊朗宣布對以色列的軍事行動已結束後，漲勢有所收斂。市場接下來將聚焦週三公布的美國5月消費者物價指數（CPI），以評估能源價格上漲是否開始推升核心通膨，進一步影響聯準會後續政策方向。美股四大指數多數走高，唯獨道瓊指數下跌80.77點或0.16%，報50786.01點，那斯達克指數上漲220.23點或0.86%，報25929.66點，標普500指數上漲21.99點或0.30%，報7405.73點，費半指數大漲685.93點或5.61%，報12906.69點。台股ADR漲多跌少，台積電ADR上漲2.80%，日月光ADR大漲4.38%，聯電ADR上漲1.52%，中華電信ADR下跌1.21%。台指期夜盤也同步回神走高，盤中最高來到44288點，站回44000點，終場上漲916點或2.13%，收在43999點，台積電期貨盤後終場上漲35元或1.53%，收在2330元。