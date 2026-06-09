梅雨旺季到，每當這個季節門窗外都會出現「飛蟻大軍」，讓人頭皮發麻！尤其近日下大雨飛蟻暴增，昆蟲專家指出，這些飛蟻其實是白蟻為了繁殖飛出來，到了一個地方後，會把翅膀脫掉，只要有一公一母，鑽進家中，5到7年後就會在家裡形成百萬白蟻大軍，而且白蟻還是蟑螂的親戚。對此，有白蟻防治專家提供防治方法。
飛蟻其實是白蟻！一公一母就能繁殖百萬大軍
飛蟻（大水蟻）會在大雨過後，因為趨光性聚集在有燈光的地方，如果民眾家中的燈源從門窗透出，大水蟻就會開始聚集，並且找地方鑽入，白蟻專家、國立中興大學特聘教授李後鋒表示，大水蟻是白蟻的繁殖蟻，飛出來繁殖擴散族群，大水蟻落地後，翅膀會脫落，雌蟲跟雄蟲會躲起來交配，5到7年後，就會在家裡形成百萬白蟻大軍。白蟻又是「特化」蟑螂，也就是蟑螂的親戚。
家中出現飛蟻怎麼辦？專家教你先看數量
如果家中出現白蟻，李後鋒表示，可先觀察白蟻數量，若少於100隻，可能是從外面跑進來的，超過百隻，白蟻可能已在家中潛伏5年以上。
少於百隻：家中有少量白蟻，要趕快移除家中潮濕木材或紙箱，讓白蟻沒有地方築巢。
多於百隻：白蟻可能已經對家中木材、家具造成危害，建議請專業除蟲公司處理。
若是因為下雨飛進家中的大水蟻，高雄「中太企業行」白蟻防治專家柯正生老闆表示，可以利用白蟻趨光性，不用殺蟲劑解決。只要準備一個水盆或水桶裝水，只留一個燈光照射水面，飛蟻就會被燈光吸引飛向水面溺斃。
防白蟻入侵有訣竅 晚上少開白光燈
減少戶外燈光，或是改用黃光、紅光，讓白蟻比較難被吸引，台大昆蟲系名譽教授徐爾烈建議，白蟻很會找縫鑽，所以家中門窗要緊閉，檢查紗窗、窗戶等是否有縫隙，如果發現縫隙要趕快修繕，晚上要減少不必要的燈光，也儘量別用白光。
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飛蟻（大水蟻）會在大雨過後，因為趨光性聚集在有燈光的地方，如果民眾家中的燈源從門窗透出，大水蟻就會開始聚集，並且找地方鑽入，白蟻專家、國立中興大學特聘教授李後鋒表示，大水蟻是白蟻的繁殖蟻，飛出來繁殖擴散族群，大水蟻落地後，翅膀會脫落，雌蟲跟雄蟲會躲起來交配，5到7年後，就會在家裡形成百萬白蟻大軍。白蟻又是「特化」蟑螂，也就是蟑螂的親戚。
如果家中出現白蟻，李後鋒表示，可先觀察白蟻數量，若少於100隻，可能是從外面跑進來的，超過百隻，白蟻可能已在家中潛伏5年以上。
少於百隻：家中有少量白蟻，要趕快移除家中潮濕木材或紙箱，讓白蟻沒有地方築巢。
多於百隻：白蟻可能已經對家中木材、家具造成危害，建議請專業除蟲公司處理。
若是因為下雨飛進家中的大水蟻，高雄「中太企業行」白蟻防治專家柯正生老闆表示，可以利用白蟻趨光性，不用殺蟲劑解決。只要準備一個水盆或水桶裝水，只留一個燈光照射水面，飛蟻就會被燈光吸引飛向水面溺斃。
減少戶外燈光，或是改用黃光、紅光，讓白蟻比較難被吸引，台大昆蟲系名譽教授徐爾烈建議，白蟻很會找縫鑽，所以家中門窗要緊閉，檢查紗窗、窗戶等是否有縫隙，如果發現縫隙要趕快修繕，晚上要減少不必要的燈光，也儘量別用白光。