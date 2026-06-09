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▲紐約尼克大前鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）在總決賽攻防兩端表現完美，不僅成功牽制了文班亞馬，更以破五成的命中率為球隊取得2：0的領先優勢。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NBA總冠軍賽對聖安東尼奧馬刺隊而言，局勢已經來到懸崖邊緣。帶著系列賽0勝2敗的絕對劣勢，馬刺大軍今（9）日移師至紐約的籃球聖地，麥迪遜廣場花園（MSG）展開Game 3與Game 4的生死戰。面對紐約尼克的強勢逼搶，馬刺急需當家球星挺身而出。然而，儘管超級少主文班亞馬（Victor Wembanyama）在帳面上繳出了場均27.5分、10.5籃板與2阻攻的數據，但其投籃命中率卻下滑至差強人意的40.5%。對於這名被寄予厚望的「法國怪物」，NBA名人堂傳奇球星「老巴」巴克利（Charles Barkley）顯然非常不滿意，並在電視節目上重砲開轟，表示：「唐斯（Karl-Anthony Towns）正在痛扁他的屁股。」向來有話直說的巴克利，對於外界依然將文班亞馬捧上天的言論感到不以為然。他甚至直接點名尼克隊的大前鋒唐斯，認為正是他在防守端的壓制，讓文班亞馬在總決賽迷失了方向。「我看到電視上有些白痴和傻瓜還在談論什麼MVP的表現，」巴克利在節目上毫不留情地開噴，「他們根本不懂籃球，他們也沒有在看比賽。文班亞馬之所以打得不好，原因很簡單，那就是唐斯正在痛扁他的屁股。我們就實話實說吧！」巴克利的觀察並非無的放矢。在總冠軍賽前兩戰中，唐斯不僅在防守端成功限制了文班亞馬的破壞力，在進攻端更是高效輸出。他目前場均繳出19.5分、12.5籃板與4.0次助攻，投籃命中率高達55.6%，三分球命中率更來到水準之上的42.9%。唐斯在攻防兩端的全面宰制，成為尼克隊能夠取得2：0領先的關鍵功臣。如今，馬刺隊面臨著必須在接下來的5場比賽中贏下4場，才能避免被淘汰並捧起自2014年以來首座金盃的艱鉅任務；反觀紐約尼克，則距離終結自1973年以來長達53年的總冠軍荒，只剩下兩步之遙。萬眾矚目的Game 3於今天上午8點30分正式開打，文班亞馬能否挺住前輩的嚴厲指責與紐約主場的高壓，將是全場最大的焦點。