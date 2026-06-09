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▲鄭琇月女兒何以奇發文，透露媽媽生前配戴的玉手鐲已找到。（圖／翻攝自何以奇FB）

69歲資深台語歌手鄭琇月於上月30日離世，享壽69歲。然而，女兒何以奇6日卻透露母親生前配戴幾十年、價值約400萬的玉手鐲，竟在醫院宣告離世後的移送過程中消失，並表示已向警方報案。而昨（8）日，何以奇再度發文，透露遺物已找到，竟就在鄭琇月身上，讓他們一家人都感到非常錯愕，何以奇還無奈直呼：「彷彿看完了一場魔術表演一樣…」何以奇在FB發文透露已找到消失的手鐲，「最令人意外的是，警方是在我母親身上找到的。」她表示一家人到現在都感到非常錯愕又不解，她也提到發現手鐲不見的過程，透露在鄭琇月過世後，曾確認過身上有沒有貴重物品，接著在爸爸發現手鐲遺失後，何以奇跟一位叔叔、一位認識的葬儀社人員一起到冰櫃再確認，但因為館方告知不要碰觸遺體，所以由館方及認識的葬儀社人員分別協助檢查，「前後總共四雙眼睛、兩雙手，得到的結果都是一樣的：沒有看到手鐲。」這才確認手鐲遺失。何以奇表示沒有第一時間報警的原因，是因為爸爸覺得手鐲能回來，其他事情都不追究，但在經歷等待與詢問後都沒有進展，她才決定發文求助，「而就在這之後，手鐲出現了。警方今天在母親身上找到手鐲，老實說，我到現在還是很懵。彷彿看完了一場魔術表演一樣…」但她表示不打算做任何揣測，「我們只知道一件事，媽媽的手鐲回來了，對我們家人來說，這就是最重要的事情。」並感謝外界關心。鄭琇月是知名台語歌手，以演唱經典鄉土歌謠聞名。她於少女時期在歌唱比賽奪冠，之後唱紅〈牛犁歌〉、〈六月茉莉〉等歌曲，並於1977年發行首張專輯《一個女工的故事》。而她的代表作為電視劇同名主題曲〈白色的愛〉。鄭琇月在婚後逐漸淡出演藝圈，女兒何以奇則繼承衣缽，出道成為歌手。