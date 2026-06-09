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▲目前效力於勇士的巴特勒（Jimmy Butler）在今年1月遭遇前十字韌帶撕裂，他下賽季高達5680萬美元的到期合約，可能成為球隊交易巨星的重要籌碼。（圖／美聯社／達志影像）

▲柯瑞（Steph Curry）進入生涯末期，勇士高層預計將展開猛烈追求，試圖讓柯瑞與詹皇在灣區夢幻聯手，完成最後的奪冠拼圖。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士今夏可能醞釀一場足以震撼全聯盟的超級豪賭。外界原本聚焦於柯瑞（Stephen Curry）親自招募詹姆斯（LeBron James）加盟灣區的傳聞，但前NBA球星提格（Jeff Teague）近日爆料，勇士的終極目標恐怕不只如此。他透露，勇士有意以巴特勒（Jimmy Butler）搭配首輪選秀權作為交易籌碼，向華盛頓巫師爭取戴維斯（Anthony Davis），一旦計畫成真，聯盟將有機會見證柯瑞、詹姆斯、戴維斯與格林（Draymond Green）組成史上最具話題性的「超高齡四巨頭」。「勇士試圖把詹姆斯弄過來。如果NBA真的讓這件事發生，我會嗨到不行：詹姆斯、戴維斯、柯瑞再加上格林（Draymond Green），」提格在節目中興奮地表示。「但詹姆斯必須和戴維斯綁在一起，這是他能保持健康的唯一方法。」提格與節目主持人們進一步討論了這筆潛在的重磅交易。勇士預計將送出當家前鋒巴特勒（Jimmy Butler）、今年選秀會的第11順位首輪籤，以及另一枚未來的首輪選秀權，向巫師隊換取戴維斯。戴維斯目前與巫師的合約還有兩年，最後一年為球員選擇項。他身上揹著一份高達1.75億美元的合約，在2026-27賽季的薪水逼近5850萬美元。而巴特勒與勇士的合約將在下個賽季結束後到期，他最後一年的薪水為5680萬美元。若這筆交易成真，勇士只需在巴特勒與兩枚首輪籤的基礎上，再配平一名低薪球員，就能在薪資對等的情況下吃下戴維斯的鉅額合約。巴特勒在今年1月慘遭右膝前十字韌帶（ACL）撕裂的重傷，這讓他在新賽季的復出時間表與狀態打上了巨大的問號。考慮到柯瑞正在尋求今年夏天的續約，並期盼在灣區的最後兩、三年內保持爭冠競爭力，等待巴特勒康復顯然不是一個保險的選項。如果巴特勒保持健康，他絕對能為勇士的爭冠目標提供巨大貢獻；但既然他已經受重傷，將他放上談判桌就成了合理的選擇。對於正在重建的巫師來說，巴特勒高昂但即將到期的合約，是清理薪資空間與換取選秀權的極佳資產。對勇士而言，要他們放棄贏在當下、轉而投資選秀會上的年輕天賦，顯然不符合球隊想在柯瑞「奪冠窗口期」關閉前最後一搏的方針。根據ClutchPoints記者Brett Siegel近期的報導，柯瑞打算在今年休賽季積極招募詹姆斯加盟灣區。「聯盟消息人士透露，勇士對於追求詹姆斯抱持著非常開放的態度，」Siegel指出。「柯瑞計畫在接下來幾週內，親自與詹姆斯會面並討論加盟的可能性。」如果這套「夢幻四巨頭」陣容真的成真，年齡將是他們面臨的最大挑戰。格林（Draymond Green）下賽季將滿37歲；詹姆斯將在今年12月滿42歲；柯瑞在明年3月將年滿39歲；而相對「年輕」的戴維斯，也將在明年迎來34歲生日。這場或許是NBA史上最瘋狂的「高齡軍備競賽」，能否在2026年的自由市場掀起滔天巨浪，全世界球迷都在屏息以待。