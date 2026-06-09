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可不可熟成紅茶：仲夏莓果今開賣！第二杯6折

▲「馥莓冰茶」北部中杯35元、大杯40元，「紫蘇馥莓熟成 」北部／中南部中杯65元、大杯75元。（圖／可不可熟成紅茶提供）

甜夏SUMELLA：買一送一！新品「青檸桂花金烏龍」

▲「青檸桂花金烏龍」北部70元、南部65元、「桂花金烏龍」北部65元、南部60元，另有「桂花金烏龍鮮奶」北部75元、南部70元。（圖／甜夏SUMELLA提供）

鶴茶樓：夏季粒粒芒果系列搭配「石花感凍」特製配料！1元加料優惠

▲「粒粒芒果石花感凍綠茶」85元、「粒粒芒果石花感凍冰沙」90元。（圖／鶴茶樓提供）

梅雨季好惱人，最新6月手搖飲料優惠來了！可不可熟成紅茶表示，全新無咖啡因「仲夏莓果系列」今（9）日開賣！第二杯6折喝到月底；甜夏SUMELLA開喝青檸桂花金烏龍，新品「買一送一」贈金烏龍兌換券；鶴茶樓則推出特製石花感凍配料、搭配夏季粒粒芒果系列，「1元加料」優惠一次整理。可不可熟成紅茶表示，全新「仲夏莓果系列」揉合多種莓果自然果萃，主打無咖啡因的甜香果韻「馥莓冰茶」、揉合紫蘇檸檬的「紫蘇馥莓熟成」；還翻玩世紀名畫《戴珍珠耳環的少女》，讓品牌吉祥物成哥化身頭戴滿載仲夏莓果頭巾的「莓女」拿著新品，令人莞爾。可不可熟成紅茶歡慶仲夏莓果系列開賣，提醒大家，優惠僅限門市現場與電話自取，不適用於線上點餐、外送平台及電話外送；每筆訂單限折扣2杯；恕不與買五送一、會員禮物券或其他優惠活動併用；活動品項僅限大杯，恕無法再享加價加料服務。直萃茶甜夏SUMELLA表示，今夏全新「桂花系列」，以在地桂花釀揉合焙香濃郁的金烏龍茶底，開喝花蜜香氣兼具茶韻層次的新品，清爽酸香的「青檸桂花金烏龍」、推薦純茶控選擇「桂花金烏龍」、奶茶控則有「桂花金烏龍鮮奶」嚐鮮。鶴茶樓表示，開發全新稀有配料「特製石花感凍」，以清新Q脆口感搭配夏日限定「粒粒芒果系列」新品，「粒粒芒果石花感凍冰沙」在愛文芒果冰沙裡咬得到石花感凍、「粒粒芒果石花感凍綠茶」則再融合蘭香綠茶。提醒大家，每人限加購兩杯；第三杯以上原價計；限來店，外送／電話／線上訂不適用；石花感凍飲品無供應溫、熱。