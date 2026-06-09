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▲法拉利姐（如圖）不僅卸下煙燻大濃妝，換上清新的韓系妝容，還頂著一頭浪漫的波浪大捲髮，整個人散發出難得的優雅氣質。（圖／張婷婷臉書）

網紅「法拉利姐」張婷婷近年轉戰社群開直播，在鏡頭前不計形象的搞笑風格，經常引來網友吐槽。不過，昨（8）日她在臉書上曬出大改造的成果照，立刻驚豔全網。只見法拉利姐不僅妝容精緻升級，髮型也換成浪漫的韓系波浪捲髮，難得展現優雅氣質，讓大批網友直呼認不出來，甚至乍看之下誤以為是韓劇女神全智賢，紛紛留言：「婷婷這張有夠漂亮！」、「這是誰？」、「這店家太厲害，直接變身全智賢。」過去總給人瘋癲、搞笑形象的法拉利姐，經常在直播鏡頭前不計形象地載歌載舞，逗樂大批粉絲。昨日她突然在臉書分享一張美照，並寫下：「感謝店家幫我煙霧唇，這麼漂亮還不痛還幫我化妝，啾咪。」照片中的她與過往判若兩人，不僅卸下煙燻大濃妝，換上清新的韓系妝容，還頂著一頭浪漫的波浪大捲髮，整個人散發出難得的優雅氣質，立刻驚豔無數網友。照片曝光後，網友紛紛留言讚嘆：另外也有不少網友表示撞臉范瑋琪、謝金燕等女星。面對驚人的改造效果，不少網友質疑照片是透過修圖或AI合成。對此，留言區隨即有疑似改造團隊的人員現身回應，並大方PO出一段現場的側拍影片佐證，表示：「好的化妝技術跟髮型還有穿搭，是真的可以有很大的改變多唷！」透露有運用化妝技巧調整法拉利姐的高低眉，並且幫她換了穿搭還有燙了捲髮，才讓整個人脫胎換骨、美出新高度。法拉利姐近年轉戰社群開直播賺錢，曾哭訴自己月收只剩1500元，還要幫母親還500萬元負債，生活大不如前。不過，她仍持續努力工作賺錢，連和粉絲合照、錄影都明碼標價，先前有位粉絲想請她錄一段約20秒的生日祝福影片，當時她開價2500元，此事還被放上Threads公審，法拉利姐因此被嘲諷是「蕭貪（貪得無厭的台語）婷」，引起爭議。