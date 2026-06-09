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NBA總冠軍賽今（9）日移師紐約麥迪遜廣場花園（MSG）進行關鍵第三戰，帶著2：0絕對優勢回到主場的紐約尼克隊，與背水一戰的聖安東尼奧馬刺隊一開賽就火藥味滿滿。首節雙方肢體接觸頻繁，文班亞馬（Victor Wembanyama）更與尼克當家控衛布朗森（Jalen Brunson）發生激烈推擠衝突後哈特（Josh Hart）與馬刺替補中鋒柯內特（Luke Kornet）也出現大場面，讓這場關鍵一戰剛開打就相當精彩。衝突發生在第一節中段，文班亞馬與布朗森在一次攻防卡位中手臂糾纏在一起。面對矮了他一大截的布朗森，身高224公分的文班亞馬似乎打出火氣，直接猛力一推，將布朗森狠狠放倒在球場地板上。一向溫和的布朗森對這次粗暴的動作感到極度不滿，起身後立刻怒氣沖沖地衝向文班亞馬理論，雙方球員隨即一擁而上，現場火藥味瞬間衝到最高點。令人意外的是，裁判在第一時間並未做出任何哨音吹判。從慢動作重播來看，這記推人動作大有升級為「惡意犯規」的嫌疑，但裁判最終並未進行錄影回放審查，此舉立刻引來現場萬名紐約球迷的滿場噓聲。然而，這場兩軍的肉搏戰越演越烈。在文班亞馬與布朗森的衝突發生不到兩分鐘後，尼克的哈特（Josh Hart）與馬刺替補中鋒柯內特（Luke Kornet）在一次上籃過後發生小規模的衝突。眼見隊友前幾分鐘才剛吃虧，護航心切的哈特在死球後直接動手大力推搡了柯內特，雙方再度爆發激烈口角與推擠。這一次裁判哨音響得極快，哈特因為這個報復性的推人動作，直接被裁判抓了一次技術犯規。首節打完，馬刺暫時以33：22雙位數領先尼克。文班亞馬個人攻下9分、2助攻、2阻攻；尼克則由哈特領軍，挹注全隊最高的8分，外帶3籃板。