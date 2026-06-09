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▲美國知名喜劇演員兼尼克狂粉崔西·摩根（Tracy Morgan）在受訪時語出驚人，用「這裡可是殺死金剛的地方」來形容紐約主場的高壓，並狂酸詹姆斯害怕這裡的鎂光燈。（圖／路透／達志影像）

▲麥迪遜廣場花園（MSG）睽違27年再度迎來總冠軍賽，極度狂熱的紐約球迷與嗜血的媒體文化，將為作客的聖安東尼奧馬刺隊帶來難以想像的心理壓力。（圖／路透／達志影像）

紐約尼克睽違27年重返NBA總冠軍賽，麥迪遜廣場花園（MSG）再度成為全美籃球焦點。然而，就在尼克球迷沉浸於爭冠喜悅之際，死忠尼克迷、美國知名喜劇演員崔西・摩根（Tracy Morgan）卻突然把矛頭指向洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）。他直言詹姆斯之所以從未披上尼克戰袍，不是因為其他原因，而是「扛不住紐約的壓力」。這番發言不僅掀起熱議，也再度勾起尼克球迷對2010年自由市場那場「被背叛的夏天」的集體回憶，16年過去，這段恩怨似乎仍未真正畫下句點。在接受媒體訪問時，這位喜劇演員兼演員毫不掩飾他對詹姆斯的批評。摩根甚至用了極具紐約街頭風格的超狂比喻來形容這座城市的高壓環境：「這裡是紐約，這就是為什麼詹姆斯不敢來這裡打球，因為這裡的鎂光燈太亮了，而且我們太過吵鬧、太過狂野。誰會不愛紐約？這裡可是讓大金剛（King Kong）送命的地方，我們還曾指著哥吉拉（Godzilla）說：『下一個就輪到你這混蛋！』」紐約主場的高壓確實不是空穴來風，許多知名球星都曾因無法承受紐約球迷那種「視比賽如生死」的極端情緒，以及媒體動輒將小事無限放大的嗜血文化而退縮。摩根的言論正是暗示，詹姆斯也是那種會被紐約「鎂光燈」嚇跑的球員。放眼整個NBA歷史，幾乎沒有哪位球員經歷過比詹姆斯更巨大的「鎂光燈壓力」。歷史定位上唯一明確排在他前面的喬丹（Michael Jordan），其打球的年代還沒有現今這種被社群媒體與體育名嘴24小時轟炸的恐怖環境。在滿30歲之前，詹姆斯背負著必須奪冠的窒息式壓力。無論是在克里夫蘭騎士還是邁阿密熱火，他都是媒體每季開打前的頭號檢視目標。特別是2011年總決賽不敵達拉斯獨行俠的失利，堪稱NBA史上球員遭受批評與網路霸凌的最高峰。整個NBA賽季幾乎都圍繞著他的成就與失敗在運轉，雖然為紐約打球確實會增加額外壓力，但詹姆斯早就證明了他處理歷史級高壓場景的能力遠勝於多數球員。要理解摩根與尼克球迷對詹姆斯的敵意，必須將時間倒回2010年那個著名的夏天。當時，詹姆斯投入自由市場引發了整個籃球界的瘋狂。尼克隊曾是他認真考慮的下家之一，甚至一度是賭盤最看好簽下他的熱門球隊。不過，詹姆斯最終選擇將天賦帶到南灘，加盟邁阿密熱火，因為與韋德（Dwyane Wade）和波許（Chris Bosh）組成三巨頭是更輕鬆的奪冠捷徑。從那之後，紐約就再也沒有機會得到他，因為他後來選擇了重返克里夫蘭與轉戰洛杉磯湖人。對摩根和其他尼克老球迷來說，詹姆斯當年讓他們誤以為「救世主降臨」，最後卻臨陣退縮，這份仇恨被他們記了許多年。因此，與其說詹姆斯「害怕紐約的鎂光燈」，不如說這只是紐約球迷無法釋懷的執念。