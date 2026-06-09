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美國總統川普（Donald Trump）於今（9）日親自現身麥迪遜廣場花園（MSG），出席紐約尼克隊對陣聖安東尼奧馬刺隊的NBA總冠軍賽G3。這不僅是史上首次有在任美國總統出席總冠軍賽，其帶來的嚴格安保措施更導致現場交通大亂、球迷活動被迫取消，引發朝野與體育界的高度關注與強烈抨擊。網路上一張馬刺球星文班亞馬穿著運動短褲接受安檢的畫面出現，馬刺球員也在接受《The Athletic》訪問時直呼造成不便，引起討論。紐約州民主黨參議員舒默（Charles Schumer）在華盛頓痛斥川普，認為其出席嚴重影響了比賽：「今晚的焦點本該屬於球員、比賽與球迷，但川普卻一如既往地想將焦點轉移到自己身上。」由於川普到訪，麥迪遜廣場花園周邊不僅實施嚴格的安保戒嚴，導致中城區交通封鎖，周邊店家生意受到嚴重波及，連原定於花園廣場外舉辦的免費大型觀賽派對也被迫取消，移師布萊恩公園（Bryant Park）。舒默痛批：「川普容不得別人一晚成為眾人矚目的焦點，連酒吧的生意都因此受創。」本次安保規格達到「機場級」標準。除了所有入場球迷必須通過繁瑣的安全檢查，連參賽球員也難逃一劫。網路上瘋傳一段影片，馬刺隊法國球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在下車後，竟被特勤局人員要求脫去外套進行搜身，畫面中這名身高7呎4吋的巨星僅穿著短褲接受安檢，引發球迷熱議。馬刺隊後衛福克斯（De’Aaron Fox）賽後無奈表示：「總統到場確實讓所有人都不方便。我們的裝備必須提前運送，巴士也必須提早出發，這對比賽節奏產生了影響。」當川普在國歌演奏期間，現身於特製防彈玻璃包廂內時，現場轉播大螢幕拍到他的身影，隨即遭到全場觀眾發出排山倒海的噓聲，聲音甚至蓋過了支持客隊馬刺的球迷。面對滿場紐約人的敵意，川普在包廂內僅是露出一抹淺笑。這場比賽的安保安排不僅影響球迷觀賽體驗，連同行的法國媒體記者都抱怨，為了配合安保，賽前更衣室採訪與場邊區域遭到嚴格限制，嚴重影響了媒體的工作流程與採訪深度。川普與NBA的恩怨由來已久。他在任期內曾與詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）等球星發生多次公開衝突，也曾公開批評NBA球員下跪抗議的行為。如今，他受尼克老闆多蘭（James Dolan）之邀回到他曾公開力挺的尼克主場，這一幕顯得格外諷刺。儘管尼克教頭麥克·布朗（Mike Brown）與馬刺教頭米奇·強森（Mitch Johnson）賽前皆刻意避談總統出席一事，強調「專注於比賽本身」，但總統出席一事，無疑已經事G3至今最大的話題之一。