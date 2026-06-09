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這週，加密貨幣市場交出了一張讓投資人看了胃痛的成績單。比特幣（BTC）單週重挫17%，現報約6.1萬美元；以太幣（ETH）跌幅更達22%，報約1,560美元，創下自2022年11月FTX崩潰事件以來最慘烈的單週表現。加密市場總市值單週蒸發近四千億美元，降至約2兆美元，距去年10月接近4.2兆美元的歷史高峰，已不到一半。沒有任何單一原因可以解釋這波跌勢，但四條負面訊號在本週同時引爆，疊加效應讓市場毫無招架之力。比特幣多頭圈最令人震驚的消息，莫過於Michael Saylor旗下Strategy（前MicroStrategy）近四年來首度在SEC申報文件中揭露拋售比特幣，雖然僅32枚、約250萬美元，相較公司逾50萬枚的持倉幾乎可以忽略不計，但這個數字本身並不重要——重要的是，這打破了該公司「永不賣幣」的神話。Strategy的比特幣買入敘事，長期是機構持倉信心最重要的錨點。一旦這個承諾出現第一道裂縫，投資人立刻開始計算：公司的優先股義務、可轉債結構以及持倉成本，是否意味著後續還有更多拋售壓力？市場不會等答案出來才定價不確定性，選擇先跑再說。比特幣現貨ETF本週持續失血，K33 Research主管Vetle Lunde直接點破：部分資金流出反映的是機構的主動資產配置轉移，錢正從加密貨幣流向AI領域。眼下SpaceX剛完成史上最大IPO，OpenAI目標9月掛牌、Anthropic緊追其後，這三家公司合計估值超過4兆美元的上市潮，正在積極爭奪原本可能流入數位資產的機構資金。更令市場警惕的是，這種競爭關係不是短暫的——AI資本週期可能正在進入最需要燒錢的階段，而這些錢，很可能就是從加密市場抽走的。▲比特幣崩17%、以太幣跌22%、市值蒸發四千億！（圖／美聯社／達志影像）本週跌幅最慘烈的個別資產，是以隱私功能著稱的Zcash（ZEC），一度暴跌超過50%。導火線是研究人員在報告中指出，他們利用Anthropic最新AI模型，成功找出Zcash隱私系統中存在的嚴重漏洞。這個案例的象徵意義遠超過Zcash本身的市值影響。如果AI能夠系統性地掃描並破解密碼學協議的技術假設前提，整個「隱私幣」子類別的護城河就面臨全面重估，市場的反應是先跑再說。週五公布的美國非農就業數據優於市場預期，再度衝擊了過去數月「聯準會將在2026年降息」的市場共識。債券殖利率隨即飆升，那斯達克100遭遇重創。就業市場強勁本是經濟健康的訊號，但在當前框架下，它意味著通膨降溫速度可能不如預期，聯準會升息的機率重新被納入定價。高利率環境對高風險資產是結構性逆風，加密市場作為流動性最敏感的資產類別，首當其衝。反映投資人情緒的「恐懼與貪婪指數」（Fear & Greed Index）已跌入極度恐懼區間，比特幣與以太幣等主要加密資產持續震盪整理，多數中小型加密貨幣同步承受賣壓，投資人觀望氣氛異常濃厚。市場分析人士指出，當前加密貨幣市場同時受到全球利率政策、資金流向與總體經濟環境三重壓力夾擊。美聯準貨幣政策路徑仍存在不確定性，全球資本市場風險偏好下降，讓高波動性的加密資產面臨更嚴峻的挑戰。不過，回顧加密市場歷史週期，每當市場情緒跌至極度悲觀時，往往也是產業重新洗牌與新技術發展的重要階段。部分投資機構已開始將焦點轉向兩大新興應用領域：一是AI與區塊鏈結合——透過去中心化網路解決AI運算資源共享、資料交換與模型訓練等問題；二是實體資產代幣化（Real World Assets，RWA）——將政府公債、房地產、基礎建設收益權等現實資產透過區塊鏈轉換為可交易的數位資產，吸引大型資產管理公司與國際銀行陸續投入測試。多數分析機構認為，無論新應用多麼吸睛，比特幣仍是整個加密市場最核心的觀察指標。比特幣若無法有效穩定，其他加密資產也難以形成全面性反彈。反之，若全球資金環境改善、風險偏好回升，加上AI與實體資產代幣化等新應用持續推進，市場資金可能重新流入加密產業，帶動下一波成長循環。這次崩跌，究竟是下一個循環前的最後一根稻草，還是更大跌勢的開端？答案，或許就藏在接下來幾週AI資本市場與聯準會動向的交叉口上。