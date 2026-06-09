受 0608 豪雨猛烈狂炸影響，農業部農村發展及水土保持署今（9）日清晨發布最新土石流及大規模崩塌警戒。目前全台已連發 92 條土石流黃色警戒、2 處大規模崩塌黃色警戒，警戒範圍全數集中在高雄市與嘉義縣山區。究竟最新一波受災範圍涵蓋哪些村里？未來 24 小時的黃紅單警報又將如何演變？以下透過官方最新圖表帶您一圖看懂。
🟡 第一波警報響！高雄、嘉義 92 條黃單全面戒備
根據水保署最新即時監測，中南部山區累積雨量已達警戒基準值，目前率先針對高雄市與嘉義縣啟動全面戒備。全台現況共計發布 92 條土石流黃色警戒，分布於 2 縣市、4 鄉鎮、27 村里；同時針對高雄市六龜區發布 2 處大規模崩塌黃色警戒。地方政府已全面前進山區，進行疏散避難勸告。
🟡 危機在深夜！未來 24 小時紅單推估與「兩大關鍵提醒」
這波豪雨的考驗才剛要開始。記者深入比對水保署「未來 24 小時黃紅色警戒推估圖」發現，隨著降雨帶位移，象徵隨時會爆發災情、必須強制撤離的「紅色警戒」將在入夜後出現擴散：
今日下午至夜間（14時至翌日02時）：紅單警戒迅速外擴，屏東縣（三地門鄉、來義鄉、瑪家鄉、泰武鄉） 全面淪陷。
明日凌晨（10日02時至08時）：全面大爆發！ 連中部的南投縣（仁愛鄉）與台中市（和平區） 都將在深夜正式吞下紅色警報，紅單總數飆升至 5 縣市 12 鄉鎮。
針對這份關鍵的推估圖表，水保署特別標示了兩大防災重要提醒：
底線字樣代表「新進榜」：圖表中各時段文字若帶有底線標示，即代表該時段最新「新增」的警戒區域（如明晨新增的南投與台中），居民需特別防範首波雨彈衝擊。
此為科學推估資料：該圖表屬於未來 24 小時的雨量趨勢推估，實際防災行動與強制撤離，仍應以官方即時正式發布的「警戒預報單」為絕對基準。
💡 水保知識：黃色警戒、紅色警戒到底差在哪？
面對緊迫的水情，民眾必須看清、認明官方的預警訊號，兩者在防災手段上有著法律層級的差異：
🟡 黃色警戒（預測雨量大於基準值）：代表風雨即將超標，屬於預警性質。地方政府應進行「疏散避難勸告」，提醒居民收拾家當、隨時準備出發。
🔴 紅色警戒（實際雨量超過基準值）：代表當地土壤吸水已達極限，土石流隨時會爆發。地方政府依法擁有強制力，應進行「疏散避難勸告或強制其撤離」，並進行妥善安置。
🟡 拿了就走！防災避難背包「保命 6 大清單」
水保署強烈呼籲，深夜危機來臨前，山區民眾現在就應將以下重要物資集中放入雙肩背包中，大雨一來才能保身家、保平安：
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根據水保署最新即時監測，中南部山區累積雨量已達警戒基準值，目前率先針對高雄市與嘉義縣啟動全面戒備。全台現況共計發布 92 條土石流黃色警戒，分布於 2 縣市、4 鄉鎮、27 村里；同時針對高雄市六龜區發布 2 處大規模崩塌黃色警戒。地方政府已全面前進山區，進行疏散避難勸告。
這波豪雨的考驗才剛要開始。記者深入比對水保署「未來 24 小時黃紅色警戒推估圖」發現，隨著降雨帶位移，象徵隨時會爆發災情、必須強制撤離的「紅色警戒」將在入夜後出現擴散：
今日下午至夜間（14時至翌日02時）：紅單警戒迅速外擴，屏東縣（三地門鄉、來義鄉、瑪家鄉、泰武鄉） 全面淪陷。
明日凌晨（10日02時至08時）：全面大爆發！ 連中部的南投縣（仁愛鄉）與台中市（和平區） 都將在深夜正式吞下紅色警報，紅單總數飆升至 5 縣市 12 鄉鎮。
針對這份關鍵的推估圖表，水保署特別標示了兩大防災重要提醒：
底線字樣代表「新進榜」：圖表中各時段文字若帶有底線標示，即代表該時段最新「新增」的警戒區域（如明晨新增的南投與台中），居民需特別防範首波雨彈衝擊。
此為科學推估資料：該圖表屬於未來 24 小時的雨量趨勢推估，實際防災行動與強制撤離，仍應以官方即時正式發布的「警戒預報單」為絕對基準。
面對緊迫的水情，民眾必須看清、認明官方的預警訊號，兩者在防災手段上有著法律層級的差異：
🟡 黃色警戒（預測雨量大於基準值）：代表風雨即將超標，屬於預警性質。地方政府應進行「疏散避難勸告」，提醒居民收拾家當、隨時準備出發。
🔴 紅色警戒（實際雨量超過基準值）：代表當地土壤吸水已達極限，土石流隨時會爆發。地方政府依法擁有強制力，應進行「疏散避難勸告或強制其撤離」，並進行妥善安置。
🟡 拿了就走！防災避難背包「保命 6 大清單」
水保署強烈呼籲，深夜危機來臨前，山區民眾現在就應將以下重要物資集中放入雙肩背包中，大雨一來才能保身家、保平安：
|背包必備類別
|建議攜帶精準清單（拿了就走）
|1. 貴重物品
|身分證、健保卡、存摺、印章、適量現金。
|2. 飲食用品
|飲用水、高熱量口糧或乾糧。
|3. 隨身衣物
|耐磨鞋襪、保暖衣物、雨具、個人衛生用品。
|4. 照明與通訊
|手電筒、打火機、手機、收音機、備用電池。
|5. 醫療與裝備
|簡易急救藥品、個人慢性病藥、哨子、工具刀。
|6. 有幼童家庭
|奶粉、紙尿褲、奶瓶、乾淨毛巾。
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