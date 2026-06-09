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超強梅雨怎麼還沒下？鄭明典揭台灣旁「3個慢雲簇」影響

仔細看這些雲簇移動方向幾乎是垂直於低層氣流線，完全沒有順風而下的現象

▲鄭明典解釋，這類雲簇系統降雨效率高，生命期長，又不順風而下，一旦發展起來，事實上有阻擋水氣往下風處傳遞的作用，因此台灣降雨情況才會受到影響。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

但也因為這類系統降雨效率高，生命期長，又不順風而下，一旦發展起來，事實上有阻擋水氣往下風處傳遞的作用。

慢雲簇變成水氣攔截器！午後西半部仍要嚴防豪大雨

雲簇1和2變成一個「水氣攔截器」，本該往下風處輸送的大量水氣就被雲簇給攔截，所以台灣原本預期影響的降雨量才會有差別。

今天受到滯留鋒面及西南氣流灌入，整個西半部、宜蘭地區及花東山區都有廣泛陣雨或雷雨，並伴隨瞬間大雨、雷擊與強陣風。

▲全台20縣市大雨、豪雨特報，今天下午起至明天晚上雨勢將會加劇，民眾防災準備仍不可掉以輕心。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

今（9）日梅雨鋒面加上西南氣流影響，全台預估將會降下豪大雨，不過一大早許多南部地區上班族卻發現沒有什麼雨勢，前氣象局長鄭明典就發文分享表示，台灣旁邊有3個「紫色的慢雲簇」，因此對台灣降雨情況確實有影響，有民眾好奇發問：「是不是降雨不如預期？」鄭明典也回應：「要這樣解釋也可以。」鄭明典今天一早在臉書發文表示，早上紅外線色調強化衛星雲圖中，台灣旁邊有3塊明顯的紫色系雲團，這3個雲團特徵不太一樣，但是共通點是「移動緩慢」，發展最強盛時期，紫色系範圍約略呈現橢圓形，面積可能比台灣還大，這類雲團統稱為「慢雲簇（Slow-moving cloud clusters）」。鄭明典說，，雲簇1和2，在低層可以看到南北風的輻合，可以說是梅雨鋒面帶上的中尺度對流系統；雲簇3比較特別，它明顯位於暖濕的西南氣流範圍內，距離梅雨鋒面相對較遠。鄭明典解釋，這類雲簇伴隨對流強盛，移動緩慢，在陸地上發展的話，就會是致災性大雨，台灣基本上位於雲簇2和3的下風處（以低層風為基準），因此降雨情況的確是受到了影響。有民眾也留言表示「是不是降雨不如預期的意思？」鄭明典也回應：「只是詮釋天氣，要這樣解釋也可以。」簡單來說，這種雲簇如果發展在陸地上，因為移動緩慢，降雨效率高，所以容易會發生致災性的大雨；但目前該雲簇不在台灣的陸地上，而是擋在西南氣流方向的前面，加上它高降雨、不順風而下的特性，不過即便如此，民眾可千萬不要輕忽，仍然要持續觀測中央氣象署最新天氣預報，目前氣象署依舊針對20縣市發布大雨、豪雨特報。氣象署說，特別需要注意的是，中南部山區將迎來持續性的強降雨，累積雨量極可能達到「豪雨等級以上」，有極高風險引發坍方、落石及溪水暴漲。