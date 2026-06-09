連日大雨，讓不少藏在下水道的蟑螂大軍往上逃命，甚至跑進住家，不少人都發現自己家中突然出現大量蟑螂，超苦惱。對此，有許多內行人推薦「蟑螂餌劑」，像是「一點絕」、「ECOGEL易克捷」等品牌，更有過來人表示，自己用過一次後，兩年都沒看過蟑螂；環保局也提供預防蟑螂入侵3招。
蟑螂難消滅 眾人推「蟑螂餌劑」
根據《Social Lab社群實驗室》過去透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「防蟑方式」相關話題的網路聲量，發現許多人會使用「蟑螂餌劑」對付小強，像是「一點絕」、「ECOGEL易克捷」等品牌，都有人推薦，還有過來人表示，用一次兩年沒看過蟑螂，「一隻死了，其他吃屍體繼續死，整窩蟑螂殺光光」；一點絕官方表示，蟑螂怕光，可以把餌劑點在櫥櫃、抽屜等陰暗縫隙內，最好每隔3個月施打一次，效果更好。
不過蟑螂餌劑如果直接擠在地板、櫥櫃，乾掉之後很難清理，有民眾在Threads分享，可以把喝飲料的粗吸管，剪成一段一段的，再把一點絕等蟑螂餌劑擠在吸管裡面，把吸管放到蟑螂常出現的地方就可以了，要補打餌劑或丟掉都很方便，讓許多人大讚「生活智慧王耶！一直很怕兔兔吃到，不知怎麼點才好」，也有人提供其他方法，像是把一點絕點在寶特瓶瓶蓋、吃完的保健食品外殼等。
水槽錠也防蟑 小果蠅也消失
也有內行分享，她在全聯找到一款水槽錠，包裝上寫著「消臭、防蟑、清潔」，使用很方便，有附濾網跟置放盤，只要把水槽錠放在廚房水槽排水孔就可以了，她開始使用水槽錠後，水槽不再有臭味，最重要的是，「都沒有再看到蟑螂了」，而且用了之後也沒有再看見小果蠅。
環保局防蟑3招 蟑螂不入侵
台北市環保局表示，蟑螂喜歡躲在陰暗的縫隙中，主要在夜間活動，雖然成蟲有翅膀，不過主要還是以爬行為主，目前台灣常見的蟑螂有4種，包括經常出現在排水溝及垃圾桶的美洲蟑螂、澳洲蟑螂；喜歡溫暖潮濕環境的德國蟑螂，以及雜食性、移動速度快，常在廚房出沒的棕帶蟑螂，如果想要防止蟑螂入侵家裡，可從以下3個方法下手。
1、杜絕棲息地：平常要好好整理居家環境，保持家中環境乾燥整潔，減少雜物堆積，就能防止蟑螂滋生繁衍。
2、加蓋防堵入侵：排水孔使用防蟲、防蟑的排水孔蓋，如果家中牆壁有縫隙，也要填補起來，以免蟑螂從外面入侵。
3、使用居家殺蟑藥：選環境部登記核准的一般環境用藥殺蟑藥，並且依照產品標示使用。
記者家中浴室、陽台排水口都有加裝防蟲落水頭，洗完澡之後還會使用不織布材質的廚房濾網，將排水孔蓋蓋起來，平時都靠新風機通風，不會開窗，每次煮完飯後都會大清潔，把牆面、瓦斯爐擦乾淨，不留油漬，廚餘也是當餐丟棄，或是放進冰箱固定位置加蓋儲存，目前家中還未有蟑螂出現。
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根據《Social Lab社群實驗室》過去透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「防蟑方式」相關話題的網路聲量，發現許多人會使用「蟑螂餌劑」對付小強，像是「一點絕」、「ECOGEL易克捷」等品牌，都有人推薦，還有過來人表示，用一次兩年沒看過蟑螂，「一隻死了，其他吃屍體繼續死，整窩蟑螂殺光光」；一點絕官方表示，蟑螂怕光，可以把餌劑點在櫥櫃、抽屜等陰暗縫隙內，最好每隔3個月施打一次，效果更好。
不過蟑螂餌劑如果直接擠在地板、櫥櫃，乾掉之後很難清理，有民眾在Threads分享，可以把喝飲料的粗吸管，剪成一段一段的，再把一點絕等蟑螂餌劑擠在吸管裡面，把吸管放到蟑螂常出現的地方就可以了，要補打餌劑或丟掉都很方便，讓許多人大讚「生活智慧王耶！一直很怕兔兔吃到，不知怎麼點才好」，也有人提供其他方法，像是把一點絕點在寶特瓶瓶蓋、吃完的保健食品外殼等。
水槽錠也防蟑 小果蠅也消失
也有內行分享，她在全聯找到一款水槽錠，包裝上寫著「消臭、防蟑、清潔」，使用很方便，有附濾網跟置放盤，只要把水槽錠放在廚房水槽排水孔就可以了，她開始使用水槽錠後，水槽不再有臭味，最重要的是，「都沒有再看到蟑螂了」，而且用了之後也沒有再看見小果蠅。
台北市環保局表示，蟑螂喜歡躲在陰暗的縫隙中，主要在夜間活動，雖然成蟲有翅膀，不過主要還是以爬行為主，目前台灣常見的蟑螂有4種，包括經常出現在排水溝及垃圾桶的美洲蟑螂、澳洲蟑螂；喜歡溫暖潮濕環境的德國蟑螂，以及雜食性、移動速度快，常在廚房出沒的棕帶蟑螂，如果想要防止蟑螂入侵家裡，可從以下3個方法下手。
1、杜絕棲息地：平常要好好整理居家環境，保持家中環境乾燥整潔，減少雜物堆積，就能防止蟑螂滋生繁衍。
2、加蓋防堵入侵：排水孔使用防蟲、防蟑的排水孔蓋，如果家中牆壁有縫隙，也要填補起來，以免蟑螂從外面入侵。
3、使用居家殺蟑藥：選環境部登記核准的一般環境用藥殺蟑藥，並且依照產品標示使用。
記者家中浴室、陽台排水口都有加裝防蟲落水頭，洗完澡之後還會使用不織布材質的廚房濾網，將排水孔蓋蓋起來，平時都靠新風機通風，不會開窗，每次煮完飯後都會大清潔，把牆面、瓦斯爐擦乾淨，不留油漬，廚餘也是當餐丟棄，或是放進冰箱固定位置加蓋儲存，目前家中還未有蟑螂出現。